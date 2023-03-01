البرلمان العربي يطالب بإدراج "مليشيات المستوطنين" بقوائم الإرهاب

طالب البرلمان العربي أمس الثلاثاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج ما أسماهم بـ"مليشيات المستوطنين الإسرائيليين" في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي -الذي يضمم ممثلين لـ22 دولة- تزامنا مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

وأعرب البرلمان العربي في بيان عن "استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة".

وأكد أن "إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم".

وطالب البرلمان العربي "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة وإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

وأمس الثلاثاء، أصاب مستوطنون فلسطينيين اثنين بجروح، وأتلفوا 50 شجرة زيتون بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومنذ الأحد الماضي، شهدت عدة قرى فلسطينية في محيط مدينة نابلس شمال الضفة هجمات غير مسبوقة من مستوطنين إسرائيليين، وأسفرت الهجمات عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا ومقتل 12 إسرائيليا في عمليات متفرقة.