40 ألف إصابة و1300 وفاة بسبب الكوليرا في ملاوي

قال مسؤول صحي كبير في ملاوي -اليوم الخميس- إن الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في ملاوي تجاوز 1300 حالة، في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي أشد حالات التفشي ضراوة.

ونقلت وكالة رويترز عن تشارلز موانسامبو -في إفادة نظمها مكتب منظمة الصحة العالمية بأفريقيا- قوله إنه حتى أمس الأربعاء، سجلت ملاوي 40 ألفا و284 حالة إصابة بالكوليرا و1316 وفاة خلال التفشي الذي بدأ مارس/آذار 2022، وإن متوسط عدد الإصابات الجديدة في البلاد أكثر من 500 حالة يوميا.

ويتفشى مرض الكوليرا في ملاوي بانتظام، عادة في موسم الأمطار الذي يمتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار، لكن متوسط عدد الوفيات السنوي يبلغ نحو 100 حالة فقط في المعتاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية -في بيان اليوم الخميس- إن التفشي الحالي في ملاوي هو الأكثر فتكا حتى الآن، وأسوأ مما حدث في موسم عامي 1998 و1999 عندما حصد المرض أرواح 860 شخصا، وموسم عامي 2001 و2002 الذي شهد وفاة 968 شخصا.

ونفذت ملاوي حملتين للتحصين ضد الكوليرا، لكن زيادة تفشي المرض عالميا يعني صعوبة الحصول على اللقاحات.

دول أخرى

وسجلت دول أفريقية أخرى منها موزمبيق وزامبيا -المجاورتان لملاوي- حالات إصابة بالكوليرا.

وفي شرق أفريقيا، تتصدى إثيوبيا وكينيا والصومال لتفشي المرض في غمرة جفاف شديد طويل الأمد، وفي غرب ووسط القارة، سجلت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا حالات إصابة. كما رصدت جنوب أفريقيا -الأحد الماضي- حالتين وافدتين من ملاوي.

وتنتشر الكوليرا أساسا عن طريق الطعام أو الماء الملوث، وقد تتسبب في إسهال حاد. ويعاني معظم المصابين أعراضا بسيطة، لكنها إذا تركت من دون علاج قد تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات.