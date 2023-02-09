منها صاروخ باليستي عابر للقارات.. كوريا الشمالية تستعرض ترسانتها العسكرية في ذكرى تأسيس جيشها

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية -اليوم الخميس- أن كوريا الشمالية عرضت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأسلحة أخرى في عرض عسكري بالليل وصفته بأنه استعراض لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.

وأضافت الوكالة أن العرض الذي حضره زعيم البلاد كيم جونغ أون أقيم مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي.

وتنظم كوريا الشمالية التي تمتلك قوة نووية هذا النوع من العروض للاحتفال بالتواريخ المهمة في تاريخها في أيام عطل رسمية. ويرى المراقبون في هذه العروض فرصة لمعرفة مدى التقدم العسكري لهذا البلد المعزول المستهدف بعقوبات تمنع تطوير برامجه الباليستية والنووية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العرض شمل "وحدة عمليات نووية تكتيكية" مؤلفة من جنود وصواريخ مزودة "بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد".

وأوضحت أن بين الصواريخ التي عرضت أحدث جيل من الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.

وقالت الوكالة إن هذا العرض كشف قدرة كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة "القنبلة النووية بالقنبلة النووية والمواجهة بالمواجهة".

وهذا رابع عرض عسكري ليلي ينظم في بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، ويأتي بعد إعلان النظام الكوري الشمالي أنه يريد توسيع وتكثيف مناوراته العسكرية لضمان جاهزيته في حالة الحرب.

وأجرت كوريا الشمالية في 2022 عددا قياسيا من تجارب الأسلحة، منها إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات الأكثر تطورا للمرة الأولى.

ودعا كيم جونغ أون بلاده أخيرا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية بشكل كبير عبر إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية وتطوير صواريخ رد نووية جديدة.