لافروف من الخرطوم: نسعى لعالم متعدد الأقطاب وننتظر موافقة السودان على قاعدة بحرية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا والسودان متفقان على "التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب"، مشيرا إلى أن موسكو تنتظر موافقة الخرطوم على الصعيد البرلماني بشأن قاعدة بحرية مقررة على البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين -اليوم في العاصمة الخرطوم- إن الاتفاق الذي تم توقيعه بالفعل يحتاج إلى التصديق عليه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي الصادق، كشف لافروف عن أنه أجرى لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ووزير الخارجية علي الصادق.

وأضاف "تحدثنا عن ضرورة التنسيق المشترك في المحافل الدولية لإصلاح الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "السودان وروسيا متفقان على رؤية التوجه نحو عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب".

وتابع لافروف قائلا "ندعم السودان في رفع العقوبات الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وسنعمل على دعم بعضنا في المحافل الدولية من أجل مصلحة البلدين".​​​​​​​

من جانبه، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا وكافة دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال بيان سوداني إن رئيس مجلس السيادة أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع روسيا ومع كافة دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد البرهان "بمواقف روسيا المساندة والداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الخرطوم وموسكو قائمة على التعاون وتبادل المنافع المشتركة بين البلدين.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، على خلفية الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.

تعاون اقتصادي وتجاري

وأشار لافروف إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري جيد مع السودان"، مشيدا "بدور السلطات السودانية في تسهيل عمل الشركات الروسية وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية للسودان".

كما أعلن معارضة روسيا "للتدخلات الخارجية التي تحاول فرض إملاءات في طريق إدارة السودان شؤونه الداخلية"، مردفا "نرى أن الحوار الوطني يكون بين السودانيين من دون تدخل خارجي".

وعن الوفود الأوروبية التي تزور السودان بالتزامن مع زيارته، رأى لافروف أن "هذه الجهود الأوروبية تحاول عرقلة جهود روسيا لإقامة عالم متعدد الأقطاب".

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني -خلال المؤتمر- "بحثنا القضايا المشتركة والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتحدثنا عن التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة".

وأضاف "تحدثنا عن ضرورة تعاون البلدين في الأمم المتحدة، واتفقنا على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة".

وأشاد الصادق "بموقف روسيا في عدد من القضايا في ما يتعلق بفلسطين وليبيا وسوريا". وتابع "السودان يدعم السعي الروسي لخلق عالم متعدد الأقطاب، وكذلك العمل على خلق أمم متحدة تتساوى فيها جميع الدول في المنابر الإقليمية والدولية".

وأجرى لافروف جولة خارجية شملت دولا أفريقية، بينها مالي وموريتانيا، قبل أن يتوجه إلى السودان.

وتأتي الجولة الأفريقية في إطار محاولات توسيع الحضور الروسي في أفريقيا، حيث تشتد المنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.