شاهد.. فريق إنقاذ قطري ينتشل ناجين من تحت أنقاض الزلزال جنوبي تركيا

تمكن فريق البحث والإنقاذ القطري من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال جنوبي تركيا. وأظهرت صور لحظات إنقاذ الفريق القطري لأشخاص وهم على قيد الحياة من تحت الركام.

وكانت السفارة التركية بالدوحة أعلنت، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، تمكن فريق بحث وإنقاذ قطري كان يعمل في منطقة نورداغ التابعة لمحافظة غازي عنتاب من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عاما كان عالقا لساعات طويلة تحت الأنقاض.

يذكر أن تلفزيون قطر الرسمي، دعا اليوم الخميس، إلى المشاركة في حملة إغاثية مساء غد بهدف التبرع ومساندة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا تحت عنوان "عون وسند".

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، إقبالا واسعا على التبرع بمساعدات عينية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، أعلنت السفارة التركية، الثلاثاء، قبول مساعدات عينية ضمن احتياجات عاجلة مطلوب إرسالها إلى تركيا في أسرع وقت عبر طائرات الخطوط الجوية التركية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن قطريين ومقيمين في الدولة الخليجية، بالإضافة إلى الجالية التركية في الدوحة، سلموا مساعدات عينية في كل من مقر المركز الثقافي التركي (يونس إمرة) والمدرسة التركية.