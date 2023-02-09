زيلينسكي يلتقي قادة أوروبا في بروكسل وروسيا تحذر من تزويد كييف بالطائرات

يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس في قمة لقادة أوروبا في بروكسل، التي وصل إليها قادما من باريس، في سياق مناشداته للحصول على أسلحة غربية متطورة لمواجهة القوات الروسية.

وقبيل انعقاد القمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -ردا على أسئلة الصحفيين في بروكسل- إنه لم يناقش مع زيلينسكي خلال لقائهما مساء أمس الأربعاء مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأجرى زيلينسكي محادثات مع ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز على طاولة عشاء مساء أمس، وتعهدا له بمواصلة دعم أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وألمانيا "لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة"، مؤكدا أنه "كلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيارونا على طائرات حديثة؛ انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع".

وهذه المرة الثانية المعروفة التي يغادر فيها زيلينسكي بلاده منذ بداية الحرب، بعد زيارته المفاجئة لواشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.





مطالب أوكرانيا

وبدأت هذه الجولة أمس الأربعاء من لندن، حيث أخذ زيلينسكي تعهدا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة متقدمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولم تقدم الدول الغربية حتى الآن طائرات أو أسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي، وحذرت السفارة الروسية في لندن من إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وقالت إن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعياتها على العالم بأسره.

وفي ما يتعلق بمسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، يسعى المسؤولون الأوكرانيون جاهدين لإطلاق محادثات العضوية في غضون أشهر. وبدا في اجتماع باريس أن المستشار الألماني يتفهم مخاوف كييف عندما قال "أنقل رسالة واضحة إلى بروكسل: أوكرانيا تنتمي للأسرة الأوروبية".

وقال مسؤول أوكراني إن بلاده متأكدة تماما من إمكانية اتخاذ قرار بدء مفاوضات الانضمام هذا العام.

ميدانيا، قالت قيادة الجيش الأوكراني في تقريرها الصباحي اليوم الخميس إن القوات الروسية تحاول بسط سيطرة كاملة على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية هجمات بمناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا وفوليدار.





مرحلة حاسمة

وتبدو هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا التي تشعر بالقلق من النجاحات الأخيرة للجيش الروسي في إقليم دونباس -الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك- وتخشى هجوما كبيرا في الأسابيع المقبلة.

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين إن الشركة -التي تقود الهجوم الروسي على بلدة باخموت الإستراتيجية في دونيتسك- توقفت عن تجنيد السجناء للقتال في أوكرانيا.

وقال بريغوجين -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- "لقد توقف تجنيد شركة فاغنر العسكرية الخاصة للسجناء تماما (…) ونفي بجميع التزاماتنا تجاه من يعملون لدينا الآن".

وبدأت فاغنر تجنيد السجناء صيف 2022، وكان بريغوجين يعرض على المدانين عفوا إذا شاركوا في القتال في أوكرانيا 6 أشهر.

وذكرت وكالة رويترز في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن فاغنر تنشر 40 ألف مقاتل من المدانين في أوكرانيا، يشكلون الأغلبية العظمى من عناصرها في البلاد.