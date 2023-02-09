رئيسة تايوان ونائبها يتبرعان براتب شهر لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا

قال المكتب الرئاسي -اليوم الخميس- إن كلا من رئيسة تايوان تساي إنغ ون ونائب الرئيسة وليام لاي سيتبرعان براتب شهر لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في تركيا، إضافة إلى المساعدات الحالية التي أرسلتها الجزيرة بالفعل.

وقال المكتب -في بيان- إن تساي ولاي، المتوقع على نطاق واسع أن يترشحا في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل، "يأملان في القيام بدورهما لمساعدة تركيا في إعادة بناء وطنها في أقرب وقت ممكن".

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الأربعاء- بوجود بعض النواقص في الإمكانات، إلا أنه لم يكن بالإمكان الاستعداد لكارثة بهذا الحجم، مؤكدا أن الدولة بكل محافظاتها تبذل قصارى جهودها لدعم المتضررين.

وفي العام الماضي تبرعت تساي ولاي أيضا براتب شهر واحد لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ويبلغ راتب تساي نحو 400 ألف دولار تايواني (13300 دولار أميركي) في الشهر.

وأعلنت تايوان، التي تعاني من الزلازل المتكررة، تخصيص مليوني دولار للإغاثة من الكوارث، وأرسلت فريقي إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في البحث عن ناجين.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12 ألفا و873 قتيلا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية صباح اليوم الخميس، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 12 ألفا و873، والمصابين إلى 62 ألفا و937.

أما في سوريا فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3162 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 5685.