لقطات جوية توثّق اختفاء أحياء سكنية بالكامل في ولاية هاتاي التركية جراء الزلزال

نشر المصور التركي نعيم آيدار مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام وثق من خلالها حجم الدمار الذي حل بولاية هاتاي جنوب تركيا بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر الاثنين الماضي.

وتظهر المقاطع المصورة تعرض أحياء سكنية للدمار بشكل كامل وتحولها إلى ركام، والتسبب بتشريد أصحابها في العراء جراء ذلك.

وتعد ولاية هاتاي في جنوب تركيا من أكثر المناطق التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل، بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة.

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ويواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا الخميس في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

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وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأديا يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.