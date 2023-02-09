بعد مالي وموريتانيا.. لافروف يصل العاصمة السودانية في إطار محاولات توسيع الحضور الروسي بأفريقيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأربعاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار جولة أفريقية بدأها من مالي ثم موريتانيا.

وكان في استقبال لافروف في مطار الخرطوم وزير الخارجية علي الصادق، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن لافروف سيجري خلال زيارته مباحثات مع نظيره السوداني، يتناول فيها القضايا الثنائية التي تهدف إلى ترقية العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.

كما أن من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم قادما من العاصمة الموريتانية نواكشوط، ثاني محطة في جولته الأفريقية التي بدأها من مالي.

وجدد لافروف في موريتانيا أمس الأربعاء عرض تقديم الدعم في مكافحة المسلحين، قائلا إنه "يحترم سياسة الحياد التي تنتهجها موريتانيا باستمرار على جميع المحاور" فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأشار نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى "قواعد القانون الدولي"، في حين قال إن موريتانيا "تتفهم مخاوف روسيا الأمنية وترى أنه يجب أخذها في الاعتبار، لدورها المهم في الأمن والاستقرار بأوروبا".

وكان الوزير الروسي قد وعد الثلاثاء في مالي -التي أصبحت موسكو شريكها الأبرز بعد تولي عسكريين مقاليد الحكم- بمساعدة دول الساحل وخليج غينيا في مكافحة المسلحين، وألمح إلى رغبة بلاده في زيادة حضورها في القارة.

وتأتي الجولة الأفريقية في إطار محاولات توسيع الحضور الروسي في أفريقيا، حيث تشتد المنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.