شاهد.. كيف ترصد المسيّرات التركية أضرار الزلزال وتدعم فرق التنسيق والإنقاذ؟

نشرت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لتحليق طائرتي "بيرقدار أقينجي" و"بيرقدار تي بي 2″ أثناء أداء مهامهما، عقب الزلزال الذي ضرب الاثنين جنوبي البلاد.

وأعادت المؤسسة نشر تغريدة لرئيسها إسماعيل دمير، تضم المقطع المصور، وأرفقها بعبارة "9 أقينجي و22 بيرقدار تي بي 2، تقوم برصد الأضرار ودعم البحث والإنقاذ والتنسيق".

وقال بيان صادر عن شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية "إن شاء الله سنتجاوز معا كشعب هذه الكارثة في أقرب وقت"، ودعا بالرحمة لمن فقدوا حياتهم جراء الزلزال، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

➡️@TSKGnkur ve @TC_icisleri envanterindeki İHA’larımız bölgede ilk günden beri uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. 9 AKINCI ve 3'ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2 hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ediyor.@BaykarTech pic.twitter.com/a7mvJ92dik — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023

​​​​​​​وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأديا يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.