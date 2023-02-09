مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، فيما قالت قوات الاحتلال إنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته "تلقينا بلاغا من هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد المواطن شريف حسن رباع (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب مدخل مخيم الفوار".

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة تلقيها بلاغا بإصابة الفلسطيني بجروح حرجة عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، فيما قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار للاجئين جنوبي الخليل.

وبحسب الشهود، فإن الفلسطيني "أصيب بالرصاص وترك ينزف على الأرض، دون معرفة طبيعة إصابته، ثم نقله الجيش بواسطة مركبة عسكرية إلى جهة مجهولة".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا "حاول تنفيذ عملية الطعن في مفترق الفوار جنوب الخليل، ولم يصب أي جندي في الحادث"، مضيفة أن الجنود أطلقوا النار عليه.

ونشر الجيش على تويتر صورة لسكين مطبخ كبير قال إن الفلسطيني كان يحمله قبل مقتله بجنوب مدينة الخليل.