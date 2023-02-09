شركة اتصالات ألمانية: المكالمات إلى تركيا وسوريا مجانية حتى 17 الشهر الجاري

أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" (Telefonica Germany) أن المكالمات إلى تركيا وسوريا ستكون مجانية حتى 17 فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد 3 أيام من زلزال أودى بحياة أكثر من 16 ألفا وخلّف عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثاره في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن "تليفونيكا" لن تحصّل أي أجور من الرسائل والمكالمات التي ستجرى إلى تركيا وسوريا عبر علاماتها التجارية (O2) و (Business) و(Blue) و(AY YILDIZ) و(Ortel Mobile).

وأشارت الاتصالات الألمانية إلى أن ميزة التجوال داخل تركيا ستكون مجانية أيضا خلال المدة المحددة، مضيفة أن هدفها من هذه الخطوة هو المساعدة في بقاء الناس على تواصل مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مخلفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل جهود الإنقاذ في البلدين وسط صعوبات كبيرة وهطول أمطار غزيرة وحدوث هزات ارتدادية.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 12 ألفا و873، والمصابين إلى 62 ألفا و937. أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3162 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 5685.