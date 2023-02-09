إشادة بفنانة فلسطينية ردت على كاريكاتير "شارلي إيبدو" الساخر من زلزال تركيا

غيّرت فنانة فلسطينية مقيمة في تركيا رسم الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة "شارلي إيبدو" (Charlie Hebdo) الفرنسية بعد أن كان في شكله الأول يسخر من الزلزال الذي أصاب عددا من الولايات الجنوبية في تركيا.

ونشرت الفنانة المختصة في فن الغرافيك أبرار صباح مقطع فيديو -عبر حسابها في تويتر- لخص أبرز الخطوات التي غيرت فيها شكل كاريكاتير شارلي إيبدو الساخر إلى لوحة أخرى، بعد أن أبقت على بعض من التفاصيل الرئيسة في الرسم.

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وأزالت صباح العبارة المسيئة التي كانت على الرسم "لا داعي لإرسال الدبابات"، وبعضا من الأنقاض وحطام المباني لتعيد بها تشكيل يد قابضة تحمل علم تركيا، في إشارة إلى أن كل شيء سينهض من جديد.

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وأثارت صباح الإعجاب عبر منصات التواصل الاجتماعي وحصل مقطع الفيديو الذي يوثق رسمها على أكثر من 228 ألف مشاهدة عبر تويتر فقط، وأجمعت كل التعليقات على أنه "أفضل رد على الكاريكاتير غير الأخلاقي" الذي نشرته شارلي إيبدو.

وكتب آخرون عبر حساباتهم أن أبرار "رسمت الأناضول القوية التي تنهض وتبعث الحياة في نفوس ساكنيها بعد كل مصيبة ألمت بهم".

وقبل يومين، أثارت الصحيفة الفرنسية غضبا إزاء فعلتها، في حين رأى عدد من الصحفيين والكتّاب أنها "باتت عارا حقيقيا على فرنسا بسبب إثارتها خطاب الكراهية بشكل شبه يومي".