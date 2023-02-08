وفد من حماس برئاسة هنية يبحث في القاهرة مستجدات القضية الفلسطينية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية بشأن العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلا من صالح العاروري نائب رئيس الحركة، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشغل، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى.

وقال بيان للحركة إن الوفد سيبحث الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، "وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب".

وكان عضو قيادة الحركة خارج فلسطين علي بركة قال في وقت سابق إن وفد الحركة سيجري لقاءات مع مسؤولين مصريين، أبرزهم رئيس جهاز المخابرات عباس كامل.

كما ذكر أن الوفد سيبحث عددا من الملفات مع المصريين، منها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس والضفة الغربية، وما يرافقه من عمليات قتل متواصلة.

وتزامن وصول وفد حماس مع إعلان حركة الجهاد أن وفدا برئاسة أمينها العام زياد النخّالة، اختتم زيارة لمصر كانت قد بدأت مساء الجمعة، والتقى خلالها عباس كامل حيث تم بحث التطورات الميدانية في الساحة الفلسطينية وملف المصالحة، وفق بيان لحركة الجهاد.