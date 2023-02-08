واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد "تجسس" إلى "القارات الخمس"

قال البيت الأبيض الأميركي الأربعاء إن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة… أسطولًا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في أنحاء العالم كافة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي تقلّ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس" وقد "انتهكت سيادة" هذه الدول.

وكانت واشنطن قد أسقطت السبت منطادًا صينيًّا كان يحلّق فوق أراضيها، واتهمته بالتجسس.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن مناطيد صينية حلقت 3 مرات لفترات زمنية محدودة فوق الأراضي الأميركية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومرة واحدة في بداية ولاية بايدن لفترة قصيرة أيضا.

من جانبها، أعربت الصين عن "استيائها الشديد" من إسقاط واشنطن للمنطاد، وأكدت أنه "مدني مستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية"، مشيرةً إلى أنه انتهك المجال الجوي الأميركي بشكل "غير متعمّد".