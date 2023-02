نجوا بأعجوبة.. قصص ومقاطع مؤثرة لعمليات إنقاذ أطفال من تحت أنقاض الزلزال

في أجواء البرد القارس، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ البحث عن ناجين، وثّقت عدسات الكاميرا قصصا مؤثرة لإنقاذ عدد من الأطفال خلال الساعات القليلة الماضية.

رضيع حي

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بعد مضي 53 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وكان الرضيع تحت أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي يني شهير بولاية شانلي أورفة، وقد أخرج حيا بعد مرور أكثر من يومين كاملين تحت الأنقاض، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى.

A one-year-old baby was miraculously rescued 53 hours after earthquakes hit southern Türkiye 🕙 2 days went by. No food, no drink

🚼 Toddler is from SE Sanliurfa province

🏚️ Rescued from under 5-story building https://t.co/Pybe6lU8ec pic.twitter.com/eoiDEB4QFO — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023

تحت الأنقاض

وفي ولاية شانلي أورفة ذاتها، نجحت فرق البحث والإنقاذ التركية، اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفل كان عالقا تحت أنقاض منزل انهار، بعد مضي 47 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتمكنت فريق الإنقاذ من انتشال الطفل أحمد أباك (6 أعوام) من تحت أنقاض منزله الذي انهار جراء الزلزال، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى.

Firefighters rescue little boy Emin, who was trapped under rubble in Türkiye’s southern province of Kahramanmaras https://t.co/AlJD0ttmJr pic.twitter.com/HeROKVirP6 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

عمليات متشابهة

ورغم اختلاف الأماكن، فإن التفاصيل متشابهة في الأماكن التي ضربها الزلزال، فقد أنقذ فريق إطفاء -مكون من 4 أشخاص- الطفلة هاجر قاجماز (6 أعوام) من تحت أنقاض منزلها في ولاية أدي يمان جنوبي البلاد.

وأوضح الفريق أن الطفلة أخرجت حية بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وأن الفريق نفسه كان أنقذ أمها قبل 3 ساعات، وتم نقلهما إلى المستشفى.





أم وطفلتها

وبعد 44 ساعة من وقوع الزلزال، تمكنت فرق البحث في ولاية هاتاي التركية، من إنقاذ أم سورية وطفلتها من تحت أنقاض مبنى منهار.

ووثقت عدسات الكاميرا كيف تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيدة سورية وطفلتها البالغة من العمر عامين من تحت أنقاض المبنى في قضاء إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

A mother and her two-year-old daughter were rescued in Iskenderun district in Türkiye’s southern province of Hatay nearly 44 hours after earthquake https://t.co/AlJD0ttmJr pic.twitter.com/nZ2B5XxMRd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023

مشاهد مؤثرة

من جهته، نشر رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو -عبر حسابه على تطبيق إنستغرام- مشاهد مؤثرة لمسعفين أتراك وهم ينقذون طفلا سوريا في أنطاكيا جنوبي تركيا.

وحسب الفيديو الذي نشره أوغلو أمس الثلاثاء، ظهر مسعفون أتراك وهم يقدمون الماء لطفل سوري وهو بين الركام إثر تهدم مبناه السكني نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وحاول المسعفون إبقاء الطفل على قيد الحياة بتقديم رشفات من الماء له، وفق الفيديو.

وأرفق رئيس بلدية إسطنبول المشهد بتعليقٍ جاء فيه: "قام فريق البحث والإنقاذ التابع لنا بإنقاذ المواطن السوري محمد أحمد من تحت الأنقاض في أنطاكيا".

View this post on Instagram A post shared by Ekrem İmamoglu (@ekremimamoglu)

براءة وعفوية

كما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لحظة إخراج طفل تركي من تحت الأنقاض، ليستفيق من نومه العميق، فلم يكن يعلم ما الذي حدث له.

ونشرت منصات تركية الفيديو الذي أظهر براءة وعفوية الطفل لحظة إخراجه من تحت الركام وتبدو عليه آثار النعاس واضحة، ليوجه سؤالا لفرق الإنقاذ قائلا، "ما الذي يحدث؟" فأجابه رجال الدفاع المدني، "أنت بطل يا بني.. كنت نائما، صباح الخير يا بطل".