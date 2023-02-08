عراقية تنعى 7 من أفراد أسرتها: هربنا من الحرب لنموت في زلزال

فرّت رحاب طلال وأسرتها من مدينة الموصل شمال العراق قبل 6 سنوات عندما كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بحثا عن مأوى في تركيا، لكن 7 من أفراد أسرتها بينهم رضيع عمره أسبوع لقوا حتفهم إثر انهيار منزل والديها بسبب الزلزال.

وعندما علمت رحاب أن الزلزال ضرب المنطقة التي يعيش فيها والداها وأفراد آخرون من أسرتها في إقليم أديامان في جنوب شرق تركيا هرعت إلى هناك لكنها لم تجد سوى الدمار.

وتروي الشابة التي تعيش في إقليم آخر بتركيا، عبر الهاتف "لم أتمكن من العثور على المبنى، فقد سويت المنطقة بأكملها بالأرض".





وقالت إن 7 من أفراد أسرتها المكونة من 13 فردا لقوا حتفهم، ولا تزال جثامين والدها وشقيقيها و4 من أبناء وبنات إخوتها على الأرض أمام المبنى المنهار.

وفرّ آلاف اللاجئين من العراق إلى تركيا خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي على الموصل بدعم من الولايات المتحدة بهدف طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من العراق في 2016.

وظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عام 2014، وانتهى حكمه في الموصل عام 2017 على أيدي قوات عراقية ودولية.

وقالت رحاب طلال "غادرنا العراق لأننا كنا نبحث عن السلام والأمان. تركنا كارثة هناك لنواجه كارثة أخرى هنا، هربنا من الحروب لنموت في زلزال".