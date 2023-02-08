قبل وبعد.. صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار بفعل الزلزال بمدن جنوب تركيا

نشرت شركة "ماكسار" (Maxar) الأميركية غير الحكومية صورا ملتقطة من أقمار صناعية، أظهرت آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أخيرًا جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا.

وكشفت الصور الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالعديد من المنازل في المدن التركية المتضررة إلى جانب أعمال الإغاثة والإنقاذ التي تنفذها طواقم مختلفة.

يشار إلى أن السحب التي تغطي المنطقة تحول دون التقاط صور للعديد من المناطق المتضررة.

بدورها، نشرت شركة "بلانت" صورة أقمار صناعية التقطت أمس الثلاثاء أظهرت الدمار الكبير الذي أصاب منازل السكان وسط مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر.

This SkySat image captured today, Feb 7, 2023, shows major damage in central Kahramanmaraş, #Turkey in the aftermath of yesterday’s #earthquake. We’ll continue to share updates on #satelliteimagery as it is collected. pic.twitter.com/lIp92HNljQ — Planet (@planet) February 7, 2023 وبسبب الزلزال قضت عائلات في شمال سوريا وجنوب تركيا ليلة ثانية في ظل أجواء البرد القارس اليوم الأربعاء، بينما يتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن لانتشال الناس من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال مدمر أودى بحياة ما يربو على 9600 شخص.

ونام كثيرون في سياراتهم أو في الشوارع متلحفين بالأغطية خشية العودة إلى المباني التي هزها زلزال بقوة 7.8 درجات يوم الاثنين هو الأسوأ في تركيا منذ عام 1999.

وحذر منقذون في تركيا وسوريا المجاورة من أن عدد القتلى سيواصل الارتفاع، وقال ناجون إن المساعدات لم تصل إلى الآن.