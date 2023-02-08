قبل وبعد.. صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار بفعل الزلزال بمدن جنوب تركيا
8/2/2023-|آخر تحديث: 8/2/202305:31 PM (مكة المكرمة)
نشرت شركة "ماكسار" (Maxar) الأميركية غير الحكومية صورا ملتقطة من أقمار صناعية، أظهرت آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أخيرًا جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا.
وكشفت الصور الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالعديد من المنازل في المدن التركية المتضررة إلى جانب أعمال الإغاثة والإنقاذ التي تنفذها طواقم مختلفة.
يشار إلى أن السحب التي تغطي المنطقة تحول دون التقاط صور للعديد من المناطق المتضررة.
بدورها، نشرت شركة "بلانت" صورة أقمار صناعية التقطت أمس الثلاثاء أظهرت الدمار الكبير الذي أصاب منازل السكان وسط مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر.
وحذر منقذون في تركيا وسوريا المجاورة من أن عدد القتلى سيواصل الارتفاع، وقال ناجون إن المساعدات لم تصل إلى الآن.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + رويترز