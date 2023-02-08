شاهد.. تأثر مسعف جزائري بعد إنقاذه طفلا في تركيا

نشر الحساب الرسمي للحماية المدنية الجزائرية على شبكة تويتر مقطعا قصيرا لأحد أفراد فرق الإنقاذ العاملة في تركيا وقد تمكنوا من إنقاذ طفل صغير من تحت أنقاض مبنى منهار.

وتظهر لقطات الفيديو أحد المنقذين التابعين للحماية المدنية الجزائرية وهو يحتضن الطفل بتأثر كبير ويقبله، قبل أن يُطلب منه تسليمه إلى والده المتلهف للاطمئنان عليه.

لحظة إنقاذ وإخراج طفل صغير من طرف فرق الإنقاذ في #تركيا. pic.twitter.com/5HOOo0hxf6 — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 8, 2023

وأرسلت الجزائر فرق إنقاذ ومساعدات لتركيا وسوريا. وفي آخر حصيلة نشرها الحساب الرسمي للحماية المدنية الجزائرية فقد أدى تدخل وحدات الإنقاذ الجزائرية إلى إنقاذ 11 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا، وانتشال 26 شخصا متوفيا.

وأعلن عدد من الدول العربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، ومن هذه الدول قطر والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق، وفق بيانات رسمية.

وخلّف الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا أول أمس الاثنين أكثر من 11 ألف قتيلا، في حصيلة أولية، إضافة إلى آلاف المصابين.