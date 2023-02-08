بايدن في خطاب حالة الاتحاد: لن نسمح للصين بترهيبنا وديمقراطيتنا لا تُقهر

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الثلاثاء- بأن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بترهيبها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع بكين، واصفا ديمقراطية أميركا بأنها لا تُقهر.

وقال بايدن -في خطابه عن حالة الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ- "لا تسيئوا فهمنا: كما أظهرنا بوضوح الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلادنا وفعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط الجيش الأميركي لمنطاد صيني -السبت الماضي- قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية.

من جهة أخرى، رد بايدن في خطابه على الانتقادات الحادة للمعارضة الجمهورية التي تتهمه بأنه انتظر طويلا، معتبرة ذلك مؤشر "ضعف" لإدارته في مواجهة بكين، وقال إن الولايات المتحدة اليوم "في أقوى موقع منذ عقود للمنافسة مع الصين أو أي طرف آخر في العالم".

وأكد أن "الفوز بالمنافسة مع الصين يجب أن يوحدنا جميعا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى تصميمه على "العمل مع الصين حيث يمكن أن يخدم ذلك المصالح الأميركية ويفيد العالم بأسره".

وقال بايدن أوضحت (للرئيس الصيني) شي جين بينغ أننا نسعى إلى المنافسة وليس إلى صراع، مشيرا مرات عدة إلى معركة تصنيع أشباه الموصلات حيث فقدت الولايات المتحدة مكانتها المهيمنة لصالح الصين.

ولم يتطرق بايدن مطولا إلى قضايا السياسة الخارجية في خطابه الذي دام أكثر من ساعة بقليل وأشار خلاله إلى الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وقال متوجها إلى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن أوكسانا ماركاروفا التي كانت حاضرة "سنقف إلى جانبكم مهما استغرق الأمر. أمتنا تعمل من أجل مزيد من الحريات والكرامة والسلام (…) ليس فقط في أوروبا بل في كل مكان".

محليا، وصف الرئيس بايدن الديمقراطية في بلاده بأنها "لا تُقهر" وتعهد بالعمل مع الحزب الجمهوري المعارض.

وفي أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب يناير/كانون الثاني الماضي، أشار بايدن إلى التقدم المحرز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا وشدد على أن الكونغرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.

وقال الديمقراطي بايدن "كثيرا ما قيل لنا إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون العمل معا. ولكن على مدى العامين الماضيين، أثبتنا خطأ المتشككين والمعارضين".

وأضاف "أقول لأصدقائي الجمهوريين إنه إذا كنا قد تمكنا من العمل معا في دور الانعقاد السابق للكونغرس، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معا والتوصل إلى إجماع على أشياء مهمة في دور الانعقاد الحالي أيضا".