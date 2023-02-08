باريس تترقب زيارته بعد لندن.. زيلينسكي يدعو حلفاءه لتزويد أوكرانيا بـ"أجنحة الحرية" لصد الهجوم الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء حلفاءه الغربيين على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لوقف الهجوم الروسي على بلاده، ووصف هذه الطائرات بأنها "أجنحة الحرية".

وطالب زيلينسكي خلال زيارته للمملكة المتحدة البرلمان البريطاني بفرض "عقوبات أقوى" على روسيا لضمان حرمانها من تمويل حربها في أوكرانيا.

من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب اجتماع في لندن بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأخير "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا".

دعم فوري

وأعلنت بريطانيا عن زيادة فورية في الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا، وتعهدت بتدريب طياريها مع وصول الرئيس الأوكراني إلى لندن.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي إن مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة كانت "جزءا من النقاشات"، مضيفا أن "لا شيء مستبعدا" فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك الطائرات المقاتلة.

وقال سوناك إن التدريب الإضافي سيضمن اكتساب الطيارين الأوكرانيين القدرة على التحليق "في المستقبل بطائرات قتالية متطورة ومصنعة حسب معايير حلف شمال الأطلسي".

وفي المقابل، قالت سفارة موسكو في لندن في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إن "روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

وأضافت أن لندن ستتحمل مسؤولية "الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".

كما التقى زيلينسكي الملك تشارلز الثالث، وفقا لما أعلنه متحدث باسم قصر باكنغهام.

زيارة باريس

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه من المتوقع وصول الرئيس الأوكراني إلى باريس مساء اليوم الأربعاء، موضحة أنه سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المتوقع أن يكون المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون، وفق المتحدث باسمه.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يتوجه زيلينسكي إلى بروكسل غدا الخميس للقاء القادة الأوروبيين في زيارة تحمل طابعا رمزيا إلى حد كبير، لكنها تحظى باهتمام بعد أشهر من الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه أول جولة أوروبية لزيلينسكي منذ بدء الحرب في بلاده في 24 فبراير/شباط 2022.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.





عقوبات بريطانية

وبالتزامن مع زيارة زيلينسكي فرضت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي.

وأكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي من شأنها "تسريع الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

وتستهدف العقوبات الإضافية بشكل خاص 6 كيانات تزود الجيش الروسي بمعدات عسكرية مثل المسيّرات، لاستخدامها خلال حرب روسيا على أوكرانيا، كما تتعلق بـ8 أفراد ومنظمة مرتبطين بشبكات مالية تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين، حسب بيان للحكومة البريطانية.





وحدة حلفاء كييف

وفي السياق، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف، وقال إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يحقق أهدافه في الحرب على أوكرانيا".

وقال شولتز في خطاب أمام نواب البوندستاغ قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "التماسك داخل تحالفاتنا هو أثمن ما نملك"، مشددا على أن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في الدفاع عن "سيادتها ووحدة أراضيها".