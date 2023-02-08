إحداهما بالرأس.. إصابتان برصاص الاحتلال شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة

أصيب فلسطينيان فجر اليوم الأربعاء، أحدهما بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب- إن شابا وصل إلى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، مضيفة أنه جرى إنعاشه وهو الآن في العناية المكثفة.

كما أشارت إلى أن الشاب الثاني أصيب برصاصتين في اليد اليمنى، وحالته مستقرة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأربعاء محيط مخيم بلاطة و"قبر يوسف" لتأمين اقتحام المستوطنين شرقي نابلس. كما ذكرت مواقع إلكترونية فلسطينية أن اشتباكات اندلعت في شارع عمّان بين مسلحين وقوات الاحتلال.

وأمس الثلاثاء، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس.

بالفيديو .. الأعداد الكبيرة من آليات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس قبل قليل pic.twitter.com/sr4nkJURLI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 7, 2023

وأول أمس الاثنين، اغتال الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بعد اشتباكات مسلحة ومطاردة استمرت 10 أيام في مخيم عقبة جبر بأريحا شرقي الضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدا، بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة، في حين قتلت قوات الاحتلال 224 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا، خلال العام الماضي 2022.