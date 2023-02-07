خريطة تفاعلية لنطاق الزلزال وأكثر المناطق المتضررة في تركيا وسوريا

توضح الخريطة التفاعلية تفاصيل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أمس الاثنين، مخلفا أكثر من 4400 قتيلا حتى الآن.

وتظهر الخريطة أن الزلزال ضرب معظم الولايات الجنوبية من تركيا، وهي: شانلي أورفا ومالاطية وأديمان وغازي عنتاب وكليس وعثمانية وهاتاي وأضنة وديار بكر. في وقت ارتفع فيه عدد القتلى إلى 2921 شخصا والجرحى إلى 15 ألفا و834 شخصا.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات: حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق التي شعر سكانها بالهزة الأرضية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 1504، وبلغ عدد المصابين 3548 شخصا.

كما يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت في البلدين، في حين تزيد برودة الطقس من محنة آلاف الجرحى والمشردين وتعيق جهود البحث عن ناجين.

وتُعدّ هذه الهزة الأشد في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص. في وقت أعلنت فيه وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.