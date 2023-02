أوكرانيا تتحدث عن أكثر يوم دموي للقوات الروسية.. وموسكو: قواتنا تتقدم بنجاح باتجاه باخموت

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن قواتها تتقدم باتجاه مدينتي باخموت وفوغليدار الإستراتيجيتين في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، فيما ذكرت كييف أن الساعات الـ24 الماضية كانت الأكثر دموية للقوات الروسية في الحرب حتى الآن.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين عسكريين روس أن "المعارك تتقدم حاليا بنجاح في منطقتي فوغليدار وباخموت"، محذرا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى "تصعيد لا يمكن توقعه" في النزاع.

وتحدث الوزير الروسي عن عمليات السيطرة الأخيرة على 7 بلدات، بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وباخموت الواقعة جنوب سوليدار مباشرة هي مدينة مدمرة نزح سكانها بالكامل تقريبا، وبعد أشهر من القتال الكثيف أصبحت المعركة من أجل باخموت أطول معركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت قبل عام تقريبا.

وسيوفر الاستيلاء على باخموت بوابة للقوات الروسية لمواصلة تقدمها لاستكمال السيطرة على مقاطعة دونيتسك التي وضعتها موسكو كأولوية عسكرية.

وشنت موسكو أيضا هجوما على فاهليدار جنوب مدينة دونيتسك، وهي معقل يسيطر عليه الأوكرانيون على أرض مرتفعة عند التقاطع الإستراتيجي بين خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من باخموت، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء إنه "لا استبعاد لأي سيناريو".

وتابع كيريلينكو "يتم اتخاذ كافة الإجراءات القصوى لمنع حدوث ذلك"، مضيفا "في الوقت الحالي باخموت صامدة".

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن موسكو ربما تحشد الأسلحة وجنود الاحتياط إلى أن تبدأ في شن هجوم أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع سيرغي غايداي حاكم مقاطعة لوغانسك هجوما روسيا كبيرا هناك يمكن أن يبدأ في منتصف فبراير/شباط الجاري تقريبا.

والأسبوع الماضي، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية على تسريع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا -خصوصا الصواريخ البعيدة المدى- حتى تتمكن قواته من صد تقدم القوات الروسية.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إن الساعات الـ24 الماضية كانت الأكثر دموية في الحرب حتى الآن للقوات الروسية.

وأوضح أن 1030 جنديا روسيا قتلوا الليلة الماضية، ليصل إجمالي خسائر روسيا من الجنود 133 ألفا و190 وفقا للرواية الأوكرانية.

من جهتها، قالت روسيا إنها أسقطت 6500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح في يناير/كانون الثاني الماضي.

