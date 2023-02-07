لحظات تحبس الأنفاس.. مقاطع مؤثرة من عمليات إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

لم يمنع البرد القارس وظلام الليل عمّال الإنقاذ في كل من سوريا وتركيا من مواصلة البحث بكد ومن دون كلل عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 5 آلاف بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية، وسجلت أقواها 7.8 درجات على مقياس ريختر.

ووثّقت مجموعة من المقاطع المصوّرة لحظات عصيبة خلال عمليات الإنقاذ، وكشفت كل منها عن قصة مؤلمة لن تمحى من الذاكرة.





قبلة النجاة

ونشر حساب قناة "تي آر تي هابر" (TRT Haber) التركية مقطع فيديو يظهر تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية، وفي حين ردد شخص "بسم الله الرحمن الرحيم"، طبع آخر قبلة على خدّ الطفل الناجي من الموت تعبيرا عن سعادته ببقائه حيا.

Umuda kondurulan sevinç öpücüğü… Malatya’da küçük bir çocuk, itfaiye ve özel harekat polisinin ortak çalışmasıyla enkaz altından kurtarıldı. İtfaiye eri, sevincini çocuğu öperek gösterdi. pic.twitter.com/k0VESQ9bnJ — TRT HABER (@trthaber) February 6, 2023

حديث تحت الأنقاض

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظت فتاة صغيرة على هدوئها تحت الأنقاض، وكانت تجيب عن أسئلة أحد المسعفين الذي يحاول إنقاذها.

بكاء وصراخ

ونشر حساب وكالة الأناضول على تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ الفتاة هوليا إرم إيستر (17 عاما) من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش التركية، ويبدو أن الفتاة أصيبت بكسور بليغة، فقد كانت تصرخ وتبكي من الألم الشديد.

إنقاذ الفتاة هوليا إرم إيستر البالغة 17 عامًا من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش التركية pic.twitter.com/6M7arN9z46 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

بشرى سارة

ونشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو من عملية إنقاذ 4 أشخاص أحياء في كهرمان مرعش بعد 27 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا، واحتفى نشطاء ومنصات محلية بالمقاطع المتداولة ووصفوها بـ"البشرى السارة من حطام الزلزال"، و"المعجزة".

كما وثقت وكالة الأناضول عملية إنقاذ فتاة من حطام مبنى سكني مكون من 7 طوابق بعد 27 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.

في ولاية قهرمان مرعش التركية أنقذت فرق البحث "رميساء يالتشينكايا" (24 عامًا) من حطام مبنى سكني مكون من 7 طوابق بعد 27 ساعة من وقوع #الزلزال pic.twitter.com/3yTWEFJVdm — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023

انهيارات وخسائر

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5 آلاف و600 مبنى في العديد من المدن، بينها أبنية من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 2921 قتيلا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في تركيا وسوريا إلى 4365.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نحو 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

ولم يختلف الوضع في سوريا المجاورة عن تركيا، فقد تضررت المناطق التي ضربها الزلزال بشكل كامل، في حين عقّد نقص الإمكانات عمليات الإنقاذ.





صعوبة بالغة

ووثّق ناشطون سوريون استمرار عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل في بلدات الشمال السوري مع حلول ساعات المساء وسط مناشدات بتوفير معدات إنقاذ ثقيلة.

وترصد المشاهد عمليات الإنقاذ الليلي التي تتم فيها إضاءة الركام بوسائل إضاءة بسيطة، وسط المساعي الحثيثة لإنقاذ العالقين وانتشال الضحايا.

كارثة حقيقة نعيشها في ريفي ادلب وحلب يارب فرجك . pic.twitter.com/sEYvY4RkAX — ميلاد فضل/ milad fadel (@freeehsem) February 6, 2023

لحظات قاسية

وبثّ الدفاع المدني السوري صباح اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يوثّق عملية إنقاذ طفل ووالدته بعد أكثر من 20 ساعة قضوها تحت الأنقاض في سرمدا بريف إدلب الشمالي (شمالي سوريا).

وحسب الفيديو، فقد ظهر متطوعون يسحبون الطفل من تحت الأنقاض خلال ساعات المساء، وسط تكبير الحاضرين.

"ألف الحمد لله بابا"

لحظات تبعث الأمل خلال إنقاذ طفل و والدته بعد أكثر من 20 ساعة قضوها تحت الأنقاض في #سرمدا في ريف #إدلب الشمالي، كتبت النجاة لهم للمرة الثانية بعد تهجيرهم من #حمص ولكن العائلات فقدت

ثلاثة أطفال.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/PGEVuC1JA1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

وتحت زخات المطر، تمكّن فريق الدفاع المدني السوري من إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض، وعائلة حوصرت في الطابق الثالث من منزلها بعد انهيار أجزاء منه.

إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض، وعائلة حوصرت في الطابق الثالث من منزلها بعد انهيار أجزاء منها، في #عفرين بريف #حلب الشمالي، بعد منتصف الليلة الماضية.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/r2UpTe5SzI — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

ولادة تحت الأنقاض

ووثّق ناشطون سوريون في مقطع فيديو لحظة انتشال طفل رضيع ولدته والدته تحت ركام منزلها المدمر جرّاء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب.

ويظهر في مقطع الفيديو -الذي تم تداوله عبر منصات التواصل بشكل واسع- لحظة إخراج الطفل الرضيع من منطقة الركام، وقال ناشطون إن أمه "ولدته وماتت ملتحقة بكامل أسرتها".

العناق الأخير

كما تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بألم وحزن كبيرين مع صورة متداولة تظهر وفاة أب سوري إلى جانب ابنه وهما يحتضنان بعضهم، تحت ركام المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب الشمال السوري فجر أمس الاثنين.

وذكر نشطاء سوريون أن الصورة المتداولة تعود لأب سوري وابنه في مدينة جنديرس بريف حلب (شمالي سوريا)، وفارقا الحياة معا إثر سقوط بناية عليهما، واصفين اللقطة "بالعناق الأخير".