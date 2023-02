لحظات تحبس الأنفاس.. مقاطع مؤثرة من عمليات إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

لم يمنع البرد القارس وظلام الليل عمّال الإنقاذ في كل من سوريا وتركيا من مواصلة البحث بكد ومن دون كلل عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 5 آلاف بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية، وسجلت أقواها 7.8 درجات على مقياس ريختر.

ووثّقت مجموعة من المقاطع المصوّرة لحظات عصيبة خلال عمليات الإنقاذ، وكشفت كل منها عن قصة مؤلمة لن تمحى من الذاكرة.

ونشر حساب قناة "تي آر تي هابر" (TRT Haber) التركية مقطع فيديو يظهر تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية، وفي حين ردد شخص "بسم الله الرحمن الرحيم"، طبع آخر قبلة على خدّ الطفل الناجي من الموت تعبيرا عن سعادته ببقائه حيا.

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظت فتاة صغيرة على هدوئها تحت الأنقاض، وكانت تجيب عن أسئلة أحد المسعفين الذي يحاول إنقاذها.

