صور لمعالم بارزة قبل وبعد زلزال تركيا وسوريا

أظهرت صور لأماكن بارزة في سوريا وتركيا -قبل وبعد زلزال كهرمان مرعش- حجم الدمار والضرر الذي لحق بتلك المناطق.

وتداولت منصات التواصل ووسائل إعلام تركية مشاهد مصورة لتضرر القلعة التاريخية في غازي عنتاب، حيث انهارت عدة جدران من القلعة التي يعود تاريخ بنائها إلى نحو ألفي عام.

وفي ملاطية (جنوبي البلاد) وثقت حسابات في وسائل التواصل انهيار جدران مسجد "يني جامع" بشكل كامل، جراء الزلزال الذي ضرب المدينة.

وفي ولاية هطاي، تحديدا في مدينة إسكندرون، تضررت كنيسة البشارة الكاثوليكية التي بنيت قبل أكثر من 150 عاما.

وفي إسكندرون أيضا خلف الزلزال دمارا كبيرا في المباني التجارية والسكنية، كما يظهر في الصورة.

وأما شمال غربي سوريا، فتظهر صورتان، من بلدة بسينة قرب مدينة حارم، حجم الدمار الذي خلفه هذا الزلزال.