شاهد.. ولدت طفلتها ورحلت تحت الأنقاض جراء الزلزال بريف حلب

في بلدة جنديرس شمالي سوريا انتشل سكان وعمال إنقاذ رضيعة ولدت بأعجوبة تحت الركام وبقيت متصلة عبر الحبل السري بوالدتها التي قتلت بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.

أبصرت الصغيرة النور يتيمة، فيما قتل كل أفراد أسرتها: والدها عبد الله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى عمتها.

لا تسعف الكلمات خليل السوادي قريب العائلة، وقال بتأثر شديد لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء "كنا نبحث عن أبو ردينة (خليل) وعائلته، وجدنا أولا شقيقته ثم عثرنا على أم ردينة وكان هو قربها".

ويضيف "سمعنا صوتا عندما كنا نحفر، سبحان الله (..) نظفنا التراب لنجد الطفلة مع الحبل السري، قطعناه وأخذها ابن عمي إلى المستشفى".

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمر، فيما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل الرضيعة عارية إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه الحبل السري.

وسط درجات حرارة متدنية يعلو صوت رجل في خلفية الفيديو يطلب إحضار سيارة لنقل الطفلة إلى المستشفى، فيما يركض رجل آخر فوق الركام ويرمي بطانية ملونة للفها، وسط تدني درجات الحرارة التي لامست الصفر.

وتمكن عناصر الإنقاذ وسكان من إخراج جثث العائلة بعد ساعات من البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، فيما تتلقى الرضيعة العناية الطبية في مستشفى بمدينة عفرين المجاورة في أقصى شمال محافظة حلب.

"الوقت ينفد بسرعة"

بعد سحب الجثث نقلت المولودة إلى منزل مجاور لمنزلها المدمر، وداخل غرفة خافتة الإضاءة ينظر السوادي بحزن شديد إلى الجثث الممددة على الأرض، فعلى غطاء أخضر اللون وضعت جثث الأطفال الأربعة مغطاة، ويظهر وجه فتاة مهشما ومكسوا بالغبار الذي خلفه الركام، وفي ناحية من الغرفة جثث الرجل وشقيقته وزوجته مغطاة أيضا.

ويقول السوادي بحزن "هذه عائلة الطفلة التي ولدت تحت الأنقاض"، معددا أسماءهم واحدا تلو الآخر.

ويضيف "نحن مهجرون من دير الزور، عبد الله ابن عمي، وأنا زوج شقيقته".

في شوارع بلدة جنديرس القريبة من الحدود التركية يظهر حجم الدمار الرهيب الذي خلفه زلزال ضرب سوريا أمس الاثنين ومركزه تركيا المجاورة.

وتسبب الزلزال بمقتل أكثر من 1600 شخص في سوريا وإصابة أكثر من 3600، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.

وأحصى مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية انهيار أكثر من 50 مبنى بشكل كامل في البلدة.

ولدته أمه تحت الأنقاض ورحلت.. حدث قبل قليل في بلدة جنديرس شمال غرب حلب #زلزال_سوريا pic.twitter.com/jeaTfknuO6 — ابو المنايا فاستقم (@FastqmA) February 6, 2023

وأحصت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق) انهيار أكثر من 210 مبانٍ بشكل كامل وأكثر من 520 بشكل جزئي وتصدع آلاف الأبنية والمنازل في شمال غربي سوريا.

وكتبت المنظمة على حسابها اليوم الثلاثاء على تويتر "جبال من الركام وحيز ضيق من الوقت ينفد بسرعة، وآلاف الأرواح لا تزال تنتظر تحت الركام".