زلزال تركيا وسوريا.. تزايد المساعدات وفرق الإنقاذ الدولية وحملات تبرع في دول إسلامية وغربية

تسارع إرسال ووصول المساعدات وفرق الإنقاذ من دول عديدة إلى تركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وامتد إلى الشمال السوري فجر أمس الاثنين، وأطلقت العديد من الدول حملات تبرع لتمويل جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المنكوبين.

فقد أرسلت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء شحنتي مساعدات وفريقي إنقاذ إلى تركيا وسوريا، الأول إلى تركيا ويتكون من 41 عنصرا، والآخر إلى سوريا ويضم 20 عنصرا، فضلا عن طائرتين تحملان مساعدات عبارة عن أغذية وأغطية وأدوية.

ويتوجه فريق مساعدة من الولايات المتحدة إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، ويضم الفريق 161 عنصرا، إضافة إلى 12 كلبا.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الثلاثاء- بأن بلاده نشرت أكثر من 150 من أفراد البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال بتركيا.

وفي الإمارات، قرر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، والمبلغ نفسه لتركيا.

جسور وفرق

وأمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما، على أن ينفذ هذا الجسر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (هيئة حكومية)، وسيحمل الجسر مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال.

وأمس الاثنين، أعلنت 14 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وتشمل قائمة الدول كلا من السعودية وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق، وفق بيانات رسمية.

زلزال #تركيا.. جانب من مشاركة فريق الإنقاذ الجزائري في عمليات البحث والإنقاذ في ولاية #أديمان https://t.co/VJD8bqhzv9 pic.twitter.com/1TxB6IfU2X — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023

فقد أرسلت مصر 5 طائرات إغاثة عسكرية لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال، وتضم المساعدات مواد طبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في إفادة صحفية إن الاتحاد يحشد أكثر من 30 فريقا للمشاركة في عمليات الإنقاذ وعلاج المصابين جراء الزلزال في تركيا.

وأوضح مامر أن بعض الفرق طبية وأخرى متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى 70 كلبا مدربا على الكشف عن أماكن المفقودين.

وأضاف أن الفرق مشكّلة من 19 دولة عضوة في الاتحاد، إضافة إلى الجبل الأسود وألبانيا.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة خصصت دفعة أولى من المساعدات لتركيا بقيمة 25 مليون دولار، مضيفا أن الأمم المتحدة ستحاول إيصال المساعدات للشمال السوري بعد إصلاح الطرق المتضررة جراء الزلزال.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن فريقا بريطانيا للبحث والإنقاذ مكونا من 77 شخصا قد وصل إلى منطقة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

تركيا-باكستان🇹🇷🇵🇰| من وصول طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز C-130 تحمل أول طاقم USAR إلى أضنه، #تركيا. ويشارك الفريق الآن في أنشطة البحث والإنقاذ بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ.pic.twitter.com/hMXf1LrAxq — Fatma (@Fatma_Kh_) February 7, 2023

حملات تبرع

بدوره، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعليمات بتشكيل صندوق إغاثة لصالح متضرري زلزال تركيا.

وذكرت الحكومة الباكستانية في بيان أن جميع أعضاء مجلس الوزراء سيتبرعون براتب شهر، فيما سيتبرع كافة موظفي الدولة براتب يوم لصالح صندوق الإغاثة.

ووجه ملك السعودية وولي عهده بتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم (حكومية) لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأطلقت كل من اليونان وإيطاليا وألمانيا حملات تبرعات نقدية وعينية لدعم منكوبي الزلزال.

وكان الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا أطلق أمس الاثنين حملة تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا.