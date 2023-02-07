تعزيزات عسكرية روسية شرقي أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يدعو زيلينسكي لقمة استثنائية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية في مدينة باخموت شرقي البلاد تواصل مقاومة الهجمات الروسية المستمرة في ظل تعزيزات عسكرية لموسكو قبل هجوم جديد متوقع، في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي زيلينسكي لحضور قمة استثنائية تناقش تطورات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي -في خطابه اليومي بالفيديو مساء الاثنين- أن قوات بلاده تقف في وجه الهجوم الروسي، وأضاف أن اجتماعا للقيادة العليا الأوكرانية ناقش في وقت سابق محاولات "المحتلين" تطويق باخموت واختراق الدفاعات الأوكرانية.

وأشار إلى تعيينات جديدة على جبهات أوكرانيا، وقال "نقوم بتجنيد قادة ذوي خبرة عسكرية في عدد من المناطق وخاصة الحدودية والخطوط الأمامية". وأضاف أنه إلى جانب ذلك، فإن تشكيل ألوية جديدة من الحرس الوطني والشرطة وحرس الحدود يمضي قدما.

وأوضح أن الجيش الأوكراني اضطر إلى نقل قوات إلى الجبهة التي كانت مخصصة بالفعل لأعمال هجومية لاحقة خاصة به، وذلك لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة.

وفي السياق ذاته، قال حاكم أوكرانيا في منطقة لوغانسك سيرغي غايداي إن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل على امتداد جبهة تشهد معارك ضارية منذ شهور.

وتتوقع أوكرانيا هجوما كبيرا يمكن أن تشنّه روسيا لأسباب رمزية مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في 24 فبراير/شباط، والتي تصر موسكو على تسميتها "عملية عسكرية خاصة".





هجوم أوكراني مضاد

وتخطط أوكرانيا نفسها لشن هجوم في الربيع لاستعادة الأراضي المفقودة، لكنها تنتظر أن يسلمها الغرب ما وعد به من صواريخ بعيدة المدى ودبابات قتال.

ووصلت الحرب إلى نقطة محورية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لها، إذ لم تعد أوكرانيا تحقق مكاسب مثلما فعلت في النصف الثاني من عام 2022 وتدفع روسيا بمئات الآلاف من قوات الاحتياط التي حشدتها.

في غضون ذلك، قال الرئيس زيلينسكي إن تغيير العسكريين على الحدود وخط المواجهة سيعزز الجهود العسكرية لأوكرانيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل وزير دفاعه، في الوقت الذي تتقدم فيه روسيا في الشرق لأول مرة منذ 6 أشهر.

وفي خطابه مساء أمس، قال زيلينسكي إنه يريد الجمع بين الخبرة العسكرية والإدارية في الحكومات المحلية والحكومة المركزية، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى حالة الارتباك المثارة بشأن إقالة وزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف.

وكان رئيس كتلة حزب زيلينسكي البرلمانية ديفيد أراخاميا قال يوم الأحد إن ريزنيكوف سينقل إلى منصب وزاري آخر قبل أن يكتب أمس الاثنين أنه "لن تكون هناك تغييرات.. في قطاع الدفاع هذا الأسبوع".





سياسيا، قال الاتحاد الأوروبي إن زيلينسكي تلقى دعوة للمشاركة في قمة لزعماء الاتحاد في بروكسل، فيما ستكون الرحلة الأولى له -إذا تمت- لعاصمة الاتحاد الأوروبي والثانية دوليا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. ولم تؤكد الرئاسة الأوكرانية من جهتها هذه الزيارة.

ومن المقرر عقد قمة استثنائية للقادة الأوروبيين الخميس والجمعة لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتضامن الاتحاد الأوروبي مع كييف.

وقد زار زيلينسكي واشنطن في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي في أول رحلة خارجية، والتقى يومئذ الرئيس الأميركي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس.