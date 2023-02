تشييع جثمان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في كراتشي

شُيع جثمان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في كراتشي اليوم الثلاثاء في غياب قادة الدولة، وذلك بعدما وصل جثمانه من دبي حيث توفي الأحد الماضي عن عمر ناهز 79 عاما جراء مرض نادر.

وأقيمت صلاة الجنازة في معسكر للجيش في كراتشي (جنوبي البلاد) بمشاركة تحو 10 آلاف شخص، معظمهم من العسكريين الحاليين والمتقاعدين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يحضر الجنازة أي من الرئيس عارف علوي أو رئيس الوزراء شهباز شريف أو قائد الجيش عاصم منير، ولم يعلن عن الجنازة رسميا من قبل الجيش أو الحكومة، كما لم يبثها التلفزيون الوطني.

سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کردی گئی.

