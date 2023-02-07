السادس في 48 ساعة.. استشهاد فتى فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

استشهد فتى فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 6 خلال أقل من 48 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أصابت الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاما) برصاصة في وجهه، مما أدى إلى استشهاده.

📷 #صور | من وداع الشهيد حمزة الاشقر في مستشفى رفيديا، بعد ارتقائه برصاص الاحتلال في محيط حي المساكن الشعبية شرق #نابلس. pic.twitter.com/ZEPXGa0nhD — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 7, 2023

وأمس الاثنين، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصابت 3 آخرين واعتقلت 8 بعد اشتباكات مسلحة ومطاردة استمرت 10 أيام في مخيم عقبة جبر بأريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء الخمسة هُم رأفت وائل عويضات (21 عاما) ومالك عوني لافي (22 عاما) وأدهم مجدي عويضات (22 عاما) وإبراهيم وائل عويضات (27 عاما) وثائر عويضات (28 عاما).

تغطية صحفية: من مكان ارتقاء 5 شبان بعد اشتباكهم مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/1t4ckCbyaD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 6, 2023

وترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدا، بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة، في حين قتلت قوات الاحتلال 224 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا خلال العام الماضي 2022.