ارتفاع مستوى البحر في إسكندرون.. خبير إيطالي: الزلزال حرك تركيا 3 أمتار نحو الغرب

قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، البروفيسور كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب.

وأوضح دوغليوني -للصحافة الإيطالية، الثلاثاء- أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والأفريقية.

وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار، لكن المعلومات النهائية سيتم الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وذكر دوغليوني أيضا أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.

وبحسب خبراء، فإن الزلزال -الذي وقع في تركيا بولاية قهرمان مرعش- كان أقوى ألف مرة من زلزال 2016 الذي حدث في إيطاليا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وأدى الزلزال إلى ارتفاع مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هاطاي التركية، وغمر الشوارع في المنطقة.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن برك مياه تشكلت بطول نحو 200 متر من الساحل، باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلا في منطقة تشاي.

وازدحمت المنطقة مروريا حيث يعاني السائقون صعوبة في التقدم بسياراتهم. واللافت أن المياه غمرت الطرقات ولم تصل إلى المنازل، حسب الوكالة.