مشاهد صادمة من زلزال تركيا أثناء البث المباشر

لحظات مرعبة وصادمة نقلتها كاميرات القنوات أثناء البث المباشر لمشاهد الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين 6 فبراير/شباط 2023.

ففي مدينة ملاطية، وأثناء البث المباشر لمراسل قناة "سون دقيقة" (Son dakika) حدثت صدمة قوية حين ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.4 درجات 10 مدن في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا.

وفي ولاية ديار بكر، نقلت شاشات التلفزيون انهيار مبنى على الهواء مباشرة نتيجة زلزال ثان بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

A building collapsed in Diyarbakır live on TV as the second M7 earthquake hit Turkey pic.twitter.com/8E9FqRlKSp — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 6, 2023

وفي ولاية أديامان Adıyaman جنوب شرقي تركيا، باغت زلزال وزير النقل عادل قرة إسماعيل أوغلو وطاقمه قبل الإدلاء بتصريحات.

زلزال يباغت وزير النقل عادل كارا إسماعيل أوغلو وطاقمه قبل الإدلاء بتصريحات في ولاية أضيامان#أويس_عقاد pic.twitter.com/NLD0at4Kky — Owis Akkad أويس عقاد (@akkadowis) February 6, 2023

وقد أظهرت اللقطات لحظة انهيار مبنى ضربه الزلزال بولاية شانلي أورفة "Şanlıurfa" جنوب شرق تركيا.

This is the moment a building in Türkiye’s Sanliurfa collapsed after a major 7.4-magnitude earthquake struck Türkiye pic.twitter.com/VF4c1Efu9E — TRT World (@trtworld) February 6, 2023

وأثناء البث المباشر، سجلت كاميرات قناة "تي آر تي هابر" TRT Haber اللحظة التي ضرب فيها زلزال هائل ثان بقوة 7.6 درجات مدينة ألبيستان في ولاية قهرمان مرعش التركية.

A 7-storey building crumbled to the ground in Türkiye’s Malatya following another massive 7.6-magnitude #earthquake which hit Kahramanmaras #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/x2YyJMF5tL — TRT World (@trtworld) February 6, 2023

ونقل مراسل وكالة أنباء "دوغان" (DHA) التركية لحظة الزلزال قائلا "الزلزال يحدث في هذه اللحظة.. الزلزال مستمر.. وسقطت بنايتان الآن".

وفي سوريا، لم يستطع مراسل قناة الجزيرة علاء اليوسف حبس دموعه وظهر وهو يبكي أمام أنقاض مبنى مدمر بالكامل، بسبب الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب التركية، وامتد للشمال السوري.