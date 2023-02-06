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شاهد- قتلى وحطام وسباق مع الزمن جراء زلزال تركيا المدمر

6/2/2023-|آخر تحديث: 6/2/202310:16 AM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع مصورة جانبا من الدمار الناتج عن الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا وشعر فيه سكان عدد من الدول في المنطقة.

وتظهر المقاطع التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام تركية وسورية على مواقع التواصل أبنية مهدمة وسيارات محطمة في عدد من الولايات التركية وفي مناطق بشمال سوريا جراء الزلزال، وكذلك عمليات الإنقاذ التي تسابق الزمن بحثا عن ناجين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء الزلزال، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو مستوى يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا الزلزال يعد الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ظهر اليوم، أن الزلزال أسفر عن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وقال إن السلطات بدأت إرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت في ظروف جوية صعبة.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، وأعلن المناطق التي تضررت بالزلزال "منكوبة". في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 237 قتيلا و639 مصابا.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند