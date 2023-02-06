شاهد- قتلى وحطام وسباق مع الزمن جراء زلزال تركيا المدمر

أظهرت مقاطع مصورة جانبا من الدمار الناتج عن الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا وشعر فيه سكان عدد من الدول في المنطقة.

وتظهر المقاطع التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام تركية وسورية على مواقع التواصل أبنية مهدمة وسيارات محطمة في عدد من الولايات التركية وفي مناطق بشمال سوريا جراء الزلزال، وكذلك عمليات الإنقاذ التي تسابق الزمن بحثا عن ناجين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض.

Gaziantep Fidanlık mahallesinde yıkılan bir binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.#Deprem pic.twitter.com/Wl9TvwTcFm — EHA MEDYA (@eha_medya) February 6, 2023

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء الزلزال، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو مستوى يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

Diyarbakır’da yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. pic.twitter.com/WEbTnrZeA9 — TRT HABER (@trthaber) February 6, 2023

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا الزلزال يعد الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

Yetkilere ulaşalım insanlar canlı sesler geliyor #Diyarbakır@dbakirvalilik

5 Nisan mahallesi Namık Kemal lisesi karşısı kelebek parkı karşısı bina yıkılmış. Ambulans yok, itfaiye yok. pic.twitter.com/DfljbxVwpa — Mustafa YOLDAŞ (@K_ArayanAdm) February 6, 2023

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ظهر اليوم، أن الزلزال أسفر عن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وقال إن السلطات بدأت إرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت في ظروف جوية صعبة.

Güzelyalı mahallesinde yıkılan bir binayı mahalle muhtarı sosyal medya hesabından paylaştı.. Allah hepimizin yardımcısı olsun🙏 pic.twitter.com/LYHMb2uoQs — Adanacity (@bizadanaliyik) February 6, 2023

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، وأعلن المناطق التي تضررت بالزلزال "منكوبة". في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 237 قتيلا و639 مصابا.

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #عفرين بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/sBZqlKWtse — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.