قتلى ودمار كبير.. زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب تركيا

قتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش لنحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وفق مقاطع مصورة بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

Gaziantep Fidanlık mahallesinde yıkılan bir binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.#Deprem pic.twitter.com/Wl9TvwTcFm — EHA MEDYA (@eha_medya) February 6, 2023

وذكرت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال والهزات الارتدادية القوية في جنوب تركيا أسفرت عن مقتل 77 شخصا وإصابة 440 آخرين.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 237 قتيلا و639 مصابا.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

عمليات الإنقاذ

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كل الوحدات المعنية في حالة تأهب تحت إشراف إدارة الكوارث والطوارئ.

وتلقى أردوغان إحاطات من المسؤولين، وأعرب في تغريدات على تويتر عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية، مضيفا أن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.

وأوضح الوزير أنه تم رصد 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات على سلم ريختر، قائلا إنه تم رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وفي تفاصيل الخسائر، أفاد والي ملاطيا بمقتل 23 شخصا وإصابة 420 آخرين في الولاية، في حين أكد والي شانلي أورفا مصرع 15 شخصا وإصابة 30 جراء انهيار 17 مبنى.

كما أعلن والي دياربكر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 79 وتهدم 6 مبان في المدينة، وكذلك أكد والي عثمانية مقتل 5 أشخاص إثر انهيار 34 مبنى جراء الزلزال.

منطقة زلازل

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا نحو 50 جريحا، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

كما أسفر زلزال آخر ضرب منطقة الإزيغ في يناير/كانون الثاني 2020، عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا، وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.