شاهد.. عائلات بأكملها تحت الأنقاض وانهيار عشرات الأحياء في تركيا وسوريا بعد زلزال مرعش

كارثة إنسانية ودمار واسع سببها زلزال مرعش والذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا مئات القتلى وآلاف المصابين بالإضافة إلى تدمير أحياء بكاملها في كلا البلدين.

وتظهر المقاطع -التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام تركية وسورية على مواقع التواصل- أبنية مهدمة وسيارات محطمة في عدد من الولايات التركية وفي مناطق شمال سوريا جراء الزلزال، وكذلك عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء الزلزال، ومن جانبها رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو مستوى يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا) على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا الزلزال يعد الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة مما أدى لمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة الآلاف.

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #عفرين بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/sBZqlKWtse — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق، وبعض المناطق في مصر.

وأظهرت مشاهد مباشرة -لقناة "A haber" التركية- انهيار مبان سكنية بسبب حدوث زلزال جديد في ملطية شرقي تركيا، الأمر الذي أجبر فرق الإنقاذ وفريق عمل القناة إلى الفرار من أحد شوارع المدينة.

حسبنا الله ونعم الوكيل

👇#منقول_حسب_ماورد

شاهد الفيديو : لحظة انهيار أحد المباني في ولاية شانلي أورفا جنوب #تركيا على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح اليوم.

😔😔😔#هزة_أرضية #زلزال_ترکیا #سوريا #زلزال pic.twitter.com/iPpZWm9J8T — حسين القحوم (@hsyngh5) February 6, 2023

نداء استغاثة سوري

وأطلقت عائلات سوريّة نداءات استغاثة لإنقاذ أقاربها من تحت ركام المباني التي تهدّمت نتيجة تأثّر شمالي البلاد بالزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العوائل ما تزال تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجه عمليات الإنقاذ نتيجة نقص المعدات الثقيلة.

سلامتك يا خالتي عائلتها كاملة تحت الركام #زلزال #حارم_بسنياسلامتك يا خالتي عائلتها كاملة تحت الركام #زلزال #حارم_بسنيا تم النشر بواسطة ‏الصحفي نجيب الخليل‏ في الأحد، ٥ فبراير ٢٠٢٣

فيديو من تحت الأنقاض

ونشر شاب تركي مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، ليطالب بمساعدته لإنقاذه من تحت الأنقاض هو وأمه عقب الزلزال.

وقال "إذا كان هناك أحد يسمعني" وأعطى عنوان منزله مضيفا: أنا تحت الأنقاض مع أمي، نحن الآن بخير، هنا المكان يمتلئ بالماء، لطفا ساعدونا.

Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan bir vatandaş sosyal medya hesabından yardım istedi. #deprem pic.twitter.com/IxPhrW3PZB — Dedektif Joker (@dedektifjoker) February 6, 2023

دمار واسع

وأظهرت مقاطع مصورة جانبا من الدمار الناتج عن الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم جنوب تركيا وشمال سوريا، وشعر به سكان عدد من الدول في المنطقة.

#شاهد | لقطات جوية تُظهر حجم الدمار الذي تعرض له الشمال السوري بعد الزلزال العنيف الذي خلّف مئات الضحايا والمصابين ومئات العالقين تحت الأنقاض#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/oZoAUjA91g — TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023

Gaziantep Fidanlık mahallesinde yıkılan bir binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.#Deprem pic.twitter.com/Wl9TvwTcFm — EHA MEDYA (@eha_medya) February 6, 2023

بلدنا المنكوبة لم أعيش في حياتي خوف قط مثل اليوم #زلزال_ترکیا كأنها القيامة بالفعل ، الرحمة لـ شهدائنا والشفاء للجرحى 😔🇹🇷 pic.twitter.com/EMFochqQa1 — اسراء أردوغان – Esra Erdoğan (@EssraTurke) February 6, 2023

دمار ميناء إسكندرون

وتداولت منصات تركية ونشطاء العديد من مقاطع الصور والفيديو لأضرار الزلزال في ميناء إسكندرون بولاية هاتاي التركية.

Deprem sonrası İskenderun Limak Limanı… pic.twitter.com/rt0CGf7lwr — Recep Canpolat (@RecepCanpolat71) February 6, 2023

دمار آثار تركية

وتسبب الزلزال في تضرر القلعة التاريخية في مدينة غازي عنتاب، وانهيار كبير طال مسجداً أثرياً بمدينة ملاطية.