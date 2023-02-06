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شاهد.. عائلات بأكملها تحت الأنقاض وانهيار عشرات الأحياء في تركيا وسوريا بعد زلزال مرعش

6/2/2023

كارثة إنسانية ودمار واسع سببها زلزال مرعش والذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا مئات القتلى وآلاف المصابين بالإضافة إلى تدمير أحياء بكاملها في كلا البلدين.

وتظهر المقاطع -التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام تركية وسورية على مواقع التواصل- أبنية مهدمة وسيارات محطمة في عدد من الولايات التركية وفي مناطق شمال سوريا جراء الزلزال، وكذلك عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء الزلزال، ومن جانبها رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو مستوى يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا) على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا الزلزال يعد الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة مما أدى لمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة الآلاف.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق، وبعض المناطق في مصر.

وأظهرت مشاهد مباشرة -لقناة "A haber" التركية- انهيار مبان سكنية بسبب حدوث زلزال جديد في ملطية شرقي تركيا، الأمر الذي أجبر فرق الإنقاذ وفريق عمل القناة إلى الفرار من أحد شوارع المدينة.

نداء استغاثة سوري

وأطلقت عائلات سوريّة نداءات استغاثة لإنقاذ أقاربها من تحت ركام المباني التي تهدّمت نتيجة تأثّر شمالي البلاد بالزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العوائل ما تزال تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجه عمليات الإنقاذ نتيجة نقص المعدات الثقيلة.

عبدوروا على ولادهم وأهلهم بإيديهم #زلزال #حارم_بسنيا #إدلبعبدوروا على ولادهم وأهلهم بإيديهم #زلزال #حارم_بسنيا

تم النشر بواسطة ‏الصحفي نجيب الخليل‏ في الأحد، ٥ فبراير ٢٠٢٣

سلامتك يا خالتي عائلتها كاملة تحت الركام #زلزال #حارم_بسنياسلامتك يا خالتي عائلتها كاملة تحت الركام #زلزال #حارم_بسنيا

تم النشر بواسطة ‏الصحفي نجيب الخليل‏ في الأحد، ٥ فبراير ٢٠٢٣

فيديو من تحت الأنقاض

ونشر شاب تركي مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، ليطالب بمساعدته لإنقاذه من تحت الأنقاض هو وأمه عقب الزلزال.

وقال "إذا كان هناك أحد يسمعني" وأعطى عنوان منزله مضيفا: أنا تحت الأنقاض مع أمي، نحن الآن بخير، هنا المكان يمتلئ بالماء، لطفا ساعدونا.

دمار واسع

وأظهرت مقاطع مصورة جانبا من الدمار الناتج عن الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم جنوب تركيا وشمال سوريا، وشعر به سكان عدد من الدول في المنطقة.

دمار ميناء إسكندرون

وتداولت منصات تركية ونشطاء العديد من مقاطع الصور والفيديو لأضرار الزلزال في ميناء إسكندرون بولاية هاتاي التركية.

دمار آثار تركية

وتسبب الزلزال في تضرر القلعة التاريخية في مدينة غازي عنتاب، وانهيار كبير طال مسجداً أثرياً بمدينة ملاطية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند