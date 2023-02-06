شاهد- لقطات جوية لانهيار حي كامل في ريف إدلب السورية جراء الزلزال

أظهرت مشاهد مصورة ملتقطة عبر طائرة مسيرة حجم الدمار الذي لحق بمنطقة تابعة لمحافظة إدلب السورية جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف مئات القتلى والجرحى وشعر به عدد من دول المنطقة.

وتظهر اللقطات عشرات المنازل في مدينة سرمدا بريف إدلب، وقد سوّيت بالأرض بعد أن انهارت جراء الزلزال، بينما لم يعرف مصير سكان هذه المنازل وإذا كانوا قد تمكنوا من الخروج منها وإخلائها فور وقوع الزلزال.

كما تظهر اللقطات تصاعدا للدخان من بعض أجزاء المكان وعددا من الآليات والأشخاص الذين يحاولون البحث عن جثث ضحايا أو ناجين.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن الزلزال أسفر عن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وقال إن السلطات بدأت إرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت في ظروف جوية صعبة.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غربي البلاد إن ما لا يقل عن 147 شخصا لقوا حتفهم، ووصف الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب هي الأكثر تضررا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 237 قتيلا و648 مصابا.