شاهد- لحظات مرعبة لانهيار مبنى في حلب جراء الزلزال

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور لحظة انهيار مبنى في أحد أحياء مدينة حلب السورية جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف مئات القتلى والجرحى وشعر به عدد من دول المنطقة.

وتظهر اللقطات لحظة انهيار المبنى المكون من عدة طوابق في حي الكلاسة بحلب بعد تضرره فيما يبدو جراء الزلزال، وذلك أمام عدد من المارة في الشارع وسط تكبيرات ودعوات.

ولم يعرف على الفور إذا كان سقط ضحايا في الحادثة وكذلك إذا كان تم إخلاء المبنى من ساكنيه قبيل انهياره.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن الزلزال أسفر عن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وقال إن السلطات بدأت إرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت في ظروف جوية صعبة.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غربي البلاد إن ما لا يقل عن 147 شخصا لقوا حتفهم، ووصف الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب هي الأكثر تضررا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 248 قتيلا و700 مصاب.