جسور جوية ومساعدات عربية ودولية لدعم تركيا في مواجهة الزلزال

أعربت العديد من دول العالم عن عزمها تقديم المساعدة لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير مبان سكنية بأكملها.

وضرب زلزال فجر اليوم الاثنين تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وخلّفا أكثر من ألف قتيل وآلاف الإصابات في البلدين.

وقد دشنت قطر والكويت جسرين جويين يضمان فرق إنقاذ وطواقم طبية ومساعدات إغاثية وخيما ومستلزمات.

ووجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كما وجه ملك الأردن عبد الله الثاني بتقديم المساعدات اللازمة لإغاثة المنكوبين في تركيا وسوريا.

وفي لبنان، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن بلاده سترسل فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية بعد الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش فجر الاثنين.

وقال ياسين -في تصريحات لمراسل الأناضول- إن فريقا مؤلفا من 72 شخصا من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر مهمته البحث والإنقاذ سينطلق إلى تركيا اليوم الاثنين.





بدوره، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن فريق الحماية المدنية يتكون من 89 فردا، وسيصل مساء اليوم الاثنين إلى تركيا للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

في السياق، أعربت الخارجية السعودية -في بيان- عن متابعتها عن كثب للأحداث المؤسفة في تركيا وسوريا وتضامنها ومواساتها للأشقاء بالبلدين.

وأعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن تضامنها مع كل من تركيا وسوريا، وخالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





مساعدات دولية

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لتركيا بشأن الزلزال، لافتا إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.

الاتحاد الأوروبي -بدوره- أعلن أن 13 دولة أوروبية حتى الآن عرضت إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة جراء الزلزال.

وفي بيان مشترك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش: إنه تم حشد 10 فرق إنقاذ وبحث بصورة سريعة من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم فرق الإغاثة على الأرض.

كما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة، بحسب ما أعلن متحدث الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية بالازس أوجفار في مؤتمر صحفي.

من ناحيته، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

في حين أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عبر تويتر، أن الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه بلاده عام 2023 سيمد يد العون لتركيا وسوريا لتنسيق جهود مساعدة البلدين بعد الزلزال، معبرا عن أسفه الشديد تجاه آثاره المروعة.





وفي الأثناء، أعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية -في بيان- إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 370 عنصرا إلى تركيا ومساعدات إنسانية وطبية، للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال، بناء على تعليمات الرئيس إلهام علييف.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تحشد جنودا ومسيّرات للمساهمة في مساعدة المتضررين جراء الزلزال.

وقالت الوزارة إنها حشدت على الفور جنودا ومسيرات من وحدة الطوارئ العسكرية للتوجه إلى مطار ملاطية في تركيا حيث أنشأت السلطات هناك مركز مساعدات دوليا.

كما أعلنت ماليزيا أنها سترسل فريق بحث وإنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة، وهو ما فعلته بولندا.

وأعلنت الهند بدورها أنها مستعدة لإرسال فرق إنقاذ وفرق طبية ومواد إغاثية إلى تركيا، وكذلك عرضت إيران تقديم المساعدة الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا.