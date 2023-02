واحد من أقوى الزلازل في التاريخ.. خبراء جيولوجيا يعلقون على زلزال تركيا وسوريا المدمر

استحوذ الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا -اليوم الاثنين- على اهتمام خاص من علماء الزلازل والجيولوجيا حول العالم، إذ اعتبروه واحدا من أقوى الزلازل على الإطلاق، كما حذروا من وقوع تبعات محتملة.

وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات بمقياس ريختر، كما تبعته هزة ارتدادية بعد 11 دقيقة بلغت قوتها 7.6، وهو ما تسبب في دمار هائل وخلف آلاف القتلى والمصابين، في حين لا يزال مئات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض.

ووصف المختصون الزلزال بأنه الأكبر في تاريخ المنطقة، ولا يقترب منه في القوة سوى زلزال أرزينجان الذي حدث في شمال شرقي تركيا عام 1939، والذي تسبب في أضرار كبيرة في ذلك الوقت.

وأكد خبراء أن العالم شهد عديدا من الزلازل القوية خلال السنوات الماضية، لكن قرب هذا الزلزال من مناطق التمركز السكاني هو ما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا اليوم الاثنين.

وكتب المختص في علم الزلازل ستيفن هيكس -في تغريدة على تويتر- "وقع الزلزال بالقرب من الحدود السورية، في منطقة تتمتع بكثافة سكانية عالية".

وأضاف هيكس أنه طبقا للأخبار والصور المبدئية، فمن الواضح أن الزلزال سيسجل بوصفه واحدا من أكبر الزلازل التي حدثت في منطقة سكنية في تاريخ الكرة الأرضية.

كما ناقش المختصون عبر منصات التواصل الآثار المحتملة للزلزال واحتمالية حدوث تبعات خلال الفترة القادمة، خصوصا مع قوته الكبيرة.

Seismic waves from the M7.8 (USGS) earthquake in Southern Turkey crossing Europe. Each dot is a seismic station. (GMV) https://t.co/6cY0RObbXv pic.twitter.com/SHbdkxQXzD — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 6, 2023

مخاوف إيطالية

وكانت إدارة الحماية المدنية الإيطالية قد حذرت -في بيان لها اليوم الاثنين- من احتمال حدوث تبعات للزلزال عند السواحل الإيطالية، قد تصل إلى تسونامي، وأوصت المواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية واتباع الإرشادات خلال الوقت الحالي.

🔴 ALLERTA POSSIBILE #MAREMOTO SULLE COSTE ITALIANE in seguito all'evento sismico in #Turchia. Si raccomanda di allontanarsi dalla costa e di seguire le indicazioni delle autorità locali

[Aggiornamento #6febbraio ore 3:15] https://t.co/N6XMaK9TQz — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 6, 2023

Authorities in Italy have warned of a potential tsunami risk. A strike-slip earthquake like this is unlikely to produce a tsunami – no vertical ground movement – but it's possible if shaking triggers submarine landslides. Better safe than sorry? 7/https://t.co/OUir2dhtiz — Dr. Judith Hubbard (@JudithGeology) February 6, 2023

وأكد المختصون أن قوة الزلزال قد تتسبب في العديد من التبعات، أبرزها حدوث انهيارات أرضية في أماكن متفرقة، وقد يحدث ذلك تحت البحار، ولكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى تسونامي.

وأشارت عالمة الزلازل سوزان هوف -في تغريدة لها- إلى أن إنشاء نموذج كامل يوضح ما حدث وتوزيع الاهتزازات قد يستغرق بعض الوقت، إذ يحتاج الأمر إلى بعض الصور من القمر الصناعي لتبين كيف تحركت الأرض.

The world has seen bigger magnitudes than this over the past 10-20 years, but quakes close to M8 are not common on shallow strike-slip fault systems, and by virtue of proximity to population centers can be especially deadly. https://t.co/iIhA5KH2Q3 — Dr. Susan Hough 🦖 (@SeismoSue) February 6, 2023

تحذيرات سابقة

ورغم مفاجأة الحدث للملايين، فهو لم يكن كذلك بالنسبة للعديد من خبراء الجيولوجيا والزلازل، فقد خرجت بعض التحذيرات خلال الأيام الماضية من احتمال حدوث زلزال في المنطقة.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وكان مركز "إس إس جي إي أو إس" (SSGEOS) المتخصص في التنبؤ بالزلازل، قد حذر يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي في تلك المنطقة، وأعاد كثيرون مشاركة تلك التغريدات بعد وقوع الكارثة.

Weak fluctuation could indicate a potential for stronger seismic activity in or near the purple band 1-6 days. This is an estimate. Other regions are not excluded. pic.twitter.com/P9Ne6jruJ8 — SSGEOS (@ssgeos) January 30, 2023

وجاء الزلزال بينما تشهد تركيا هذه الأيام عاصفة ثلجية قوية، وهو ما جعل البعض يربط بين الحدثين.

ورد المختص بمخاطر الزلازل بريان أولسن على تساؤلات البعض عن ارتباط الزلزال بموجة الطقس البارد التي تضرب تركيا هذه الأيام، بأنه لا علاقة بينهما، حيث تقع الزلازل طوال العام ولا تتأثر بالظروف الجوية.