وقف العمليات في ميناء جيهان التركي وخط أنابيب كردستان العراق جراء الزلزال

تسبب زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين بتوقف العمليات في ميناء جيهان النفطي بتركيا وعمليات التدفق عبر خط أنابيب تصدير النفط من كركوك بشمال العراق.

وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية التي تحمل النفط الخام من العراق وأذربيجان إلى تركيا. وقالت وكالة "تريبيكا" للشحن إن اجتماعا طارئا سينعقد حول المسألة.

وأضافت تريبيكا أن الموانئ في جنوب شرق تركيا تأثرت بالزلزال وتم الإبلاغ عن تأخيرات في العمليات.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين إن حكومة الإقليم أوقفت عمليات تدفق النفط عبر خط الأنابيب التي تجري من حقول كركوك بشمال العراق إلى ميناء جيهان.

وقال مصدر في قطاع النفط لرويترز إن حكومة الإقليم تضخ 400 ألف برميل يوميا، وإن حكومة العراق الاتحادية تضخ 75 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب.

وذكر بيان وزارة الموارد الطبيعية أن تصدير النفط سيُستأنف بعد "انتهاء فحص دقيق لخطوط الأنابيب".

وأضاف المصدر في قطاع النفط أن أغلب شركات إنتاج النفط لديها سعة تخزين تكفي لعدة أيام، لذلك يجب أن يُستأنف إنتاج حكومة إقليم كردستان في الأجل القريب.

وفيما يتعلق بتدفق الخام من أذربيجان إلى تركيا، قال مصدران إنه لم تحدث أضرار في خط أنابيب "باكو-تفليس-جيهان"، ولكن أحد المصادر أضاف أن عمليات الفحص ستجري خلال اليومين المقبلين.

ويبعد ميناء جيهان الواقع في شرق البحر المتوسط نحو 155 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ما تسبب في مقتل المئات وانهيار المباني في أنحاء المنطقة.