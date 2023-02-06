اتهمته بتصرفات مزعزعة للاستقرار.. مالي تطرد المسؤول عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة

قالت الحكومة المؤقتة في مالي الأحد إنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما" (MINUSMA) 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

وقالت في بيان إن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي، والتي عُقد آخرها في 27 يناير/كانون الثاني.

وكان أعضاء في مجلس الأمن الدولي شددوا حينها على استحالة استمرار "الوضع الراهن" لبعثة "مينوسما" خلال اجتماع كشف انقسامات بشأن كيفية تطوير عملها.

وقال القاسم وان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي إن الوضع الأمني في البلاد معقد، والمجموعات المسلحة لا تزال تحتفظ بالقدرة على شن عمليات معقدة ومنسقة رغم الجهود المكثفة لقوات الحكومة المالية.

ونظر المجلس للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي "غير ممكن" بدون زيادة عدد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها.

ويجب على المجلس أن يتخذ قرارا في يونيو/حزيران المقبل بشأن التمديد للبعثة الأممية.