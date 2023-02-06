الزلزال.. وزارة الدفاع التركية تنشئ جسرا جويا لدعم عمليات الإنقاذ

أظهرت بيانات ملاحية توجه 7 طائرات شحن عسكري تابعة للقوات الجوية التركية، منذ الصباح، إلى قاعدة أنجرليك الجوية بمدينة أضنة، وإلى غازي عنتاب جنوبي البلاد.

كما أظهرت البيانات -التي حصلت عليها وكالة سند- توجه طائرة تابعة لوزارة الصحة التركية إلى مطار مدينة أضنة هذه الساعة.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce Etimesgut’taki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs K.lığında hazırlıkları inceledi.https://t.co/tKti0k8xjy#MSB pic.twitter.com/J4m1mI5aaE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت -عبر حسابها على تويتر- عن إنشاء جسر جوي لتوصيل المساعدات إلى مناطق الزلزال المتضررة.

وقد بلغت قوة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر، كما تبعته هزة ارتدادية بعد 11 دقيقة بلغت قوتها 6.7، وهو ما تسبب في دمار هائل، وخلف أكثر من ألف قتيل.

ووصف المختصون الزلزال بأنه الأكبر في تاريخ المنطقة، ولا يقترب منه سوى زلزال عام 1939 شمال شرق تركيا، والذي تسبب في أضرار كبيرة.