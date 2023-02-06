دول عربية وغربية تبدي تضامنها مع تركيا عقب الزلزال المدمر وتعرض المساعدة

قدمت دول عربية وغربية تعازيها إلى تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وفق إعلان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أعلنت عدة دول في المنطقة تأثرها بهزات ارتدادية.

وتبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

تعاز عربية

وأعربت مصر في بيان للخارجية عن تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال وتمنيها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

في حين أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا.

كما أعرب الشيخ تميم خلال الاتصال عن وقوف دولة قطر بجانب تركيا في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال.

بدورها أعربت الخارجية السعودية في بيان عن "متابعتها عن كثب للأحداث المؤسفة في تركيا وسوريا وتضامنها ومواساتها للأشقاء بالبلدين".

ومن فلسطين، تقدمت وزارة الخارجية عبر بيان بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة "وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره".





وأعربت سلطنة عمان في بيان للخارجية عن "تضامنها مع كل تركيا وسوريا، وخالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي ليبيا، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر "أعزي أشقاءنا في تركيا وسوريا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم (..) وأؤكد تضامن بلادي التام معكم في هذا المصاب الجلل".

وقدم رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان البارزاني -في تغريدة بتويتر- تعازيه في ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

تضامن دولي

وفي باكستان، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف -في تغريدة- عن "حزنه العميق" جراء تلقيه خبر الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، مقدما التعازي للرئيس رجب طيب أردوغان وللشعب التركي.

بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده مستعدة لتقديم "كل المساعدة اللازمة" لتركيا بشأن الزلزال، لافتا إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عبر تويتر، أن الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه ستوكهولم في 2023 "سيمدّ يد العون إلى تركيا وسوريا لتنسيق جهود المساعدة للبلدين بعد الزلزال"، معربا عن أسفه الشديد تجاه آثاره "المروعة".

Diyarbakır’da yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. pic.twitter.com/WEbTnrZeA9 — TRT HABER (@trthaber) February 6, 2023

وحسب بيان للرئاسة الأذربيجانية، بعث الرئيس إلهام علييف برسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال، مؤكدا استعداد بلاده "لتقديم كل أنواع المساعدة في هذا الوقت العصيب".

وأعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية -في بيان- إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 370 عنصرا إلى تركيا ومساعدات إنسانية وطبية، للإسهام في مواجهة آثار الزلزال، بناء على تعليمات الرئيس إلهام علييف.

كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ تضامن الحلف مع تركيا لمواجهة آثار الزلزال، وأضاف أن الحلفاء في الناتو مستنفرون حاليا لتقديم الدعم لتركيا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا للمشاركة في مواجهة آثار الزلزال. وقال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورنيكو "الوزارة مستعدة دائمًا لمساعدة الدولة الصديقة".

من جهته، أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار عن تعازي بلاده في ضحايا الزلزال وتضامنها مع تركيا.

كما بعث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف برسالة تعزية إلى نظيره التركي، وقال إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ سقوط العديد من القتلى جراء الزلزال، كما أبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى تركيا.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تعزية في ضحايا الزلزال عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم تعازيه للرئيس أردوغان والشعب التركي وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي إسرائيل، أعرب الرئيس إسحاق هرتسوغ عن تعازيه لتركيا جراء الزلزال، وقال في تغريدة "تعازيّ للرئيس أردوغان وللشعب التركي في الخسائر في الأرواح وتدمير سبل العيش"، وأبدى "استعداد إسرائيل الدائم لتقديم المساعدة بكل وسيلة ممكنة".

كما قدمت إيران تعازيها لتركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر وأعلنت استعدادها لتقديم مساعدات طبية وإغاثية.