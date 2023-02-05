وسط الحديث عن فضائح فساد.. تعيين وزير دفاع جديد في أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد عن وزير الداخلية قوله إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرر تعيين اللواء كيريلو بودانوف وزيرا جديدا للدفاع.

وأضاف وزير الداخلية أن زيلينسكي قرر نقل وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف إلى منصب وزير الصناعات الإستراتيجية.

وفي وقت سابق اليوم، قال ريزنيكوف إن عمليات تدقيق عقود المشتريات العسكرية جارية بعد فضائح فساد، وإنه سيستقيل إذا اتخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارا بحقه.

وأضاف ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي أن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون وزيرا للدفاع أم لا؛ يتخذه شخص واحد هو الرئيس زيلينسكي.

وتابع قائلا إن "تخصصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعا مثيرا للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب ولكن أيضا بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقا".

وأكد وزير الدفاع الأوكرانية أنه يؤمن بأنه يجب على كل مسؤول أن يدرك أنه لن يبقى في منصبه مدى الحياة.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق أن ريزنيكوف قد سيقدم استقالته في الأيام المقبلة وأن البرلمان يعتزم النظر في طلبه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكان موقع "يوكرينسكا برافدا" قد أفاد نقلا عن مصادر لم يحدّد هوياتها، بأنّ ريزنيكوف (56 عاما) سيُستبدل به الأسبوع المقبل كيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر (37 عاما)، وقد يُعيَّن ريزنيكوف، الذي درس الحقوق، وزيرا للعدل، وفق الموقع.

ويُعدّ ريزنيكوف أحد أشهر الوجوه خلال هذه الحرب، وتمّ تعيينه وزيرا للدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وكان يشرف على القوات المسلّحة طوال فترة الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط العام الماضي.

كذلك، ساعد في تأمين أسلحة غربية لدعم القوات الأوكرانية.

لكنّ فضائح فساد طالت وزارته مؤخرا، وكان مسؤولون في مجال الدفاع من بين حوالي 10 شخصيات اضطُرّت إلى الاستقالة الشهر الماضي، في أكبر تغيير سياسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

واستقال فياتشيسلاف شابوفالوف نائب ريزنيكوف، الذي عمل على توفير الدعم اللوجستي للجيش، بعد اتهام وزارة الدفاع بتوقيع عقود أغذية بأسعار أعلى بمرّتين إلى 3 مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.