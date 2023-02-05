مقتل جندي أممي في هجوم على مروحية شرقي الكونغو الديمقراطية

قالت الأمم المتحدة إن أحد أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها قُتل وأصيب آخر شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، عقب تعرض مروحية أممية لنيران، بينما كانت تحلّق في الجو.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن القتيل من جنوب أفريقيا.

وتمكنت المروحية الأممية من الهبوط في مدينة جوما عاصمة إقليم شمال كيفو، وذلك بعدما تعرضت للهجوم عقب إقلاعها من مدينة بيني بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت البعثة الأممية -في بيان لها- إن أحد أفراد قوة حفظ السلام أصيب بجروح بالغة في الهجوم نفسه، من دون تحديد الجهة التي قد تكون مسؤولة، أو السلاح الذي أطلق على الطائرة، أو سبب استهدافها.

وكان 8 من قوة حفظ السلام الأممية قتلوا يوم 23 مارس/آذار 2022، عندما سقطت طائرتهم المروحية في إقليم شمال كيفو، حيث يقاتل الجيش الكونغولي جماعة متمردة تعرف باسم حركة "إم 23" (M23) اختصارا لاسم "23 مارس/آذار".