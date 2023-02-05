للأسبوع الخامس على التوالي.. عشرات الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين -للأسبوع الخامس على التوالي- في احتجاجات على خطط الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدخال إصلاحات على النظام القضائي.

وتجمعت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية في وسط شارع كابلان رغم المطر، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها "تهديد للسلام العالمي".

ويرفض نتنياهو الاحتجاجات، ويصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لنتائج الانتخابات التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات انتماء لليمين في تاريخ إسرائيل.

ولاقت الخطط -التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة- معارضة شرسة من مجموعات، منها المحامون، وأثارت مخاوف بين كبار رجال الأعمال، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.





تقويض الديمقراطية

ويقول المعارضون إن هذه الخطط تقوّض نظام الضوابط الديمقراطية على الوزراء من قبل المحاكم، وإنه سيتم تقويض الديمقراطية إذا نجحت الحكومة في تمرير الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

وستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.

كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، مما يمنح السياسيين مزيدا من السيطرة على القضاء.

وانضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى المظاهرات في مدينة حيفا الساحلية، وقال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "سننقذ إسرائيل لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديمقراطي".

وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على رأس ائتلاف من أحزاب يمينية ودينية متشددة.

وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية وقضائية.