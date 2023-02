أسرة بريطانية تعتذر لشعب غرينادا وتدفع تعويضات.. تعرف على القصة والأسباب

تعتزم أسرة بريطانية، كان أسلافها يملكون عبيدا، في القرن الـ 19، الاعتذار لشعب جزيرة غرينادا الواقعة في بحر الكاريبي ودفع تعويضات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد.

وغردت لورا تريفيليان، وهي أحد أفرد الأسرة البريطانية المقيمة بالولايات المتحدة حيث تعمل مراسلة بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلة إن عائلة تريفيليان تعتذر لشعب غرينادا عن "الدور الذي لعبه أسلافنا في الاستعباد بالجزيرة، والمشاركة في التعويضات".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الأسرة -التي كان لديها أكثر من ألف عبد هناك، في القرن الـ 19، وكانت تملك 6 مزارع سكر- تعتزم التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لإنشاء صندوق مجتمعي للتنمية الاقتصادية في الجزيرة.

How do you make up for brutal enslavement? A British family has issued an apology to the people of Grenada, where its ancestors owned more than 1,000 slaves. The Trevelyan family, including my colleague @LauraTrevelyan will also pay reparations. We discussed her family's journey. pic.twitter.com/joZlogHEcc

— Azadeh Moshiri (@Azadeh_Moshiri) February 5, 2023