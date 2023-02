أول تعليق من وزارة الدفاع الصينية على إسقاط واشنطن المنطاد ودولة جديدة تكشف عن تحليق "جسم مماثل" فوقها

علقت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد على إسقاط واشنطن منطادا صينيا حلّق أياما فوق الولايات المتحدة؛ مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين، وذلك في وقت أعلنت فيه كولومبيا أنها رصدت جسما مماثلا في مجالها الجوي.

وفي أول تعليق لها بعد الحادثة، قالت وزارة الدفاع الصينية إن إقدام واشنطن على إسقاط المنطاد الذي وصفته "بالمدني" بالقوة رد مبالغ فيه، معربة عن احتجاجها الشديد.

وأضافت الوزارة أن بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع المواقف المماثلة، من دون أن تشير إلى طبيعة تلك الوسائل.

ويأتي بيان وزارة الدفاع بعد بيان سابق للخارجية الصينية عبرت فيه عن استيائها مما وصفته باستخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط المنطاد، وعدّت الأمر انتهاكا خطيرا للأعراف الدولية، مشددة على أن التصرف الأميركي ينذر بتداعيات.

It’s appears that a Missile fired from one of the F-22s is what was used to shoot down the Chinese High-Altitude Surveillance Balloon. pic.twitter.com/Cn1IkplsXc

— OSINTdefender (@sentdefender) February 4, 2023