بعد دوي صفارات الإنذار.. الاحتلال يعلن رصد إطلاق نيران "غير صاروخية" من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصده إطلاق نيران "غير صاروخية" من قطاع غزة، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار.

وقال الجيش في بيان، اطلعت الأناضول عليه: تم تفعيل صفارات الإنذار نتيجة إطلاق نيران غير صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، دون تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه النيران.

وأضاف البيان: وفقًا لسياسة الاعتراض في الجيش، لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية (نظام القبة الحديدية).

وقبل صدور بيان الجيش، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت (خاصة) أنّ صفارات الإنذار دوت في مدينة سديروت ومنطقة شاعر نيغف جنوبيّ إسرائيل.

ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة في قطاع غزة مسؤوليتها عن أي عملية إطلاق نيران تجاه إسرائيل حتى الساعة.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم طائر في سماء غزة.